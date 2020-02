Desayunos escolares llega al 90% de cobertura señala Laura Torres

La cobertura del programa estatal “Alimentando para Aprender” que coordina la Secretaría de Integración y Bienestar Social marcha ya en un 90% en las escuelas primarias públicas de Baja California a tres meses de su implementación, beneficiando a casi 290 mil niños.

La meta de la actual administración que encabeza Jaime Bonilla es alcanzar la totalidad de los planteles en las próximas semanas, para que todos los alumnos puedan recibir desayuno caliente los cinco días de la semana de clases.

La titular de la dependencia responsable, Laura Torres, realiza personalmente recorridos y visitas en las escuelas donde se sirven los desayunos, por ejemplo en la primaria Vicente Guerrero de la colonia Guerrero de Tijuana, para constatar que se estén cumpliendo los estándares de calidad.

“Estamos haciendo nuestro máximo esfuerzo a raíz del diagnóstico de pobreza alimentaria, porque aunque Baja California es próspero en muchos sentidos, tenemos pobreza alimentaria y es por eso que este gobierno se propuso elevar la calidad nutricional de nuestros niños” declaró la Secretaria del Bienestar Laura Torres.

De acuerdo a la funcionaria, Baja California es apenas el segundo estado en el país que aplica este programa, después de Tamaulipas, y por ello están tratando de mejorar los detalles que han surgido en relación al manejo de los alimentos por parte de los proveedores contratados.

Actualmente son tres las compañías o instituciones que se encargan de seleccionar, comprar, cocinar y distribuir los alimentos: AB Cocinas, Moba, principalmente en el sur de la entidad y el DIF Estatal que atiende a 35 primarias; todas en coordinación con cada comunidad escolar para el recibimiento de la comida y el servicio hacia los niños.

“Estamos tratando de tener el mayor cuidado posible porque es un proyecto importante que va a asegurar que nuestros niños tengan un desayuno caliente ya que muchas veces en sus casas no la tienen, hemos recibido reportes de escuelas donde nos dicen que los niños han regresado porque es la única comida en forma que van a tener en todo el día, entonces lograremos que la deserción escolar disminuya” agregó Laura Torres.

Las autoridades dijeron estar conscientes de lo sensible del tema en cuanto al manejo de alimentos y por ello exhortaron a la población a realizar cualquier observación a través de los canales oficiales, ya sea mediante los directivos de las escuelas y la Secretaría de Educación Estatal o en las oficinas o portales de la Secretaría de Integración y Bienestar Social.

En la primaria Vicente Guerrero de Tijuana, las madres de familia que sirven los desayunos diariamente expresaron que no han tenido malas experiencias, pero que algunos alumnos no consumen la comida por su apariencia y que en ocasiones no quieren las verduras por falta de costumbre, sin embargo, aceptaron que han visto un cambio en los patrones de consumo desde finales de 2019 a la fecha.

“Es muy buen programa para muchos niños que en verdad en su casa no pueden darles desayuno, sí es una muy buena idea, aunque claro hay algunas cosas que deberán ir mejorando para que a todos los niños se les antoje la comida, entendemos que es el primer año y confiamos en que poco a poco se irá mejorando todo” mencionó Gabriela Sillas, madre de familia y colaboradora del comedor escolar en la primaria Vicente Guerrero.

EN DATOS

•En cuanto a las incidencias por este programa, desde el inicio de su aplicación hasta hoy suman 89, reportadas principalmente a través del portal de la Secretaría de Educación en el Estado: educaciónbc.edu.mx