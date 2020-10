Desatienden salud bucal por confinamiento

Los cambios de rutina en la vida de muchos mexicalenses tras el confinamiento para evitar el Covid-19, provocó que relajaran su higiene bucal, situación que deriva en problemáticas como gingivitis y caries, advierten autoridades de salud. Rosa Amador Sánchez, responsable del programa de Salud Bucal de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Mexicali, señaló que la demanda de los servicios dentales de los Centros de Salud, bajó hasta un 40%.

“Ahora ya se reactivó la consulta, la población puede ir para que empiecen a retomar la consulta frecuente con su dentista, en donde hay filtros sanitarios, se les toma la temperatura, se sanitizan y se les da gel, los que entran es porque sabemos que no han estado en contacto con pacientes sospechosos de Covid”, declaró.

Advierte que hasta el 80% de los mexicalenses padecerán en algún momento de su vida una gingivitis, la cual consiste en la inflamación y sangrado de las encías, no forzosamente implica dolor.

“El hábito de levantarse y cepillarse los dientes se está perdiendo un poquito, el principal problema es el enrojecimiento en las encías, sangrado, no es doloroso y por eso a veces lo dejan de lado, pero conforme pase el tiempo se puede transformar en una enfermedad más severa como la periodontitis”, explicó.

La doctora señaló que se estima que el 80% de la población mexicalense, padece caries, problemas que pueden provocar dolorosas infecciones, y la pérdida de los dientes y muelas.

“Se ha detectado que vienen más lastimados de las encías, sin embargo no es un problema que ellos detecten en casa, lo minimizan porque no hay dolor, no van por el problema de gingivitis, van por otras cosas como caries o que les quiten el sarro”, declaró.

Invitó a la población a cuidar el hábito del cepillado de dientes después de cada comida, y asistir de manera rutinaria a las limpiezas y atenciones del dentista, asegura que en los Centros de Salud, se atiende en el mismo día que la persona lo solicita.

“Acudan a consulta dental, no descuiden su salud, aunque estemos en pandemia, es muy importante, estamos más relajados con ese tema, porque no siente la necesidad de ponerle atención, porque están en resguardo en casa, sin tanto contacto con gente externa”, declaró.