“Desarrolla App de matemáticas durante pandemia”

MEXICALI,B.C.- Con ingenio, creatividad y muchas ganas de aprender, es como el joven Alejandro Apodaca Córdoba de 16 años de edad, logró desarrollar durante la pandemia una aplicación móvil para facilitar el aprendizaje de las matemáticas.

Explicó que en la comodidad de su casa, aprovechando el tiempo libre después de sus clases en línea, decidió emprender un proyecto nuevo, donde pudiera relacionar uno de sus más grandes gustos que es la programación de software.

Así que investigando en internet, viendo tutoriales y cursos en línea, logró desarrollar su aplicación “Tri Go Math”, con la cual tenía la intención de facilitarle el aprendizaje de procesos matemáticos a sus amigos y compañeros de la escuela.

“Siempre me ha gustado ese tema de programar desde niño, y pues ahora con la cuarentena, vi que tenía mucho tiempo para estudiar algo nuevo, por lo que me puse a estudiar algo llamado godot Enghien, que es un programa para desarrollar videojuegos”.

“Así que desarrollé dos al principio de la cuarentena, pero luego vi que había un método para desarrollar aplicaciones y me puse a estudiarlo, pagando un cursos, viendo videos en youtube, logré hacer la aplicación de matemáticas”, comentó.

LA OPORTUNIDAD

Alejandro, quien nos mostró en su computadora el proceso para elaborar una aplicación móvil, indicó que al hacerla, quería que esta pudiera enseñar paso a paso los problemas matemáticos, pues aunque en la escuela les enseñan, no todos aprenden al mismo ritmo.

Por lo que dentro de su aplicación se pueden ver temas de geometría, ecuaciones y conversiones, donde al poner los valores que deseas calcular, la aplicación te arrojará los resultados, explicándote el proceso. “En la escuela pasa a menudo que a la mayoría le cuesta trabajo las matemáticas, y a mi me gusta ayudarles porque me gustan, pero en esta contingencia quería hacer algo para poder ayudarlos un poco más”.

“Pues algo que aprendo, me gusta investigarlo aún más para entenderle mejor, por lo que crear algo nuevo para el beneficio de los demás, siempre ha estado presente en mi cabeza”. “Y en esta aplicación pues la idea se mantiene, que es ayudar a que se puedan entender los cálculos y que mis amigos y otras personas puedan apoyarse de esta aplicación”, mencionó.

BUENA ACEPTACIÓN EN TIENDA DE APLICACIONES

En cuanto al tema de subirla a las principales tiendas de aplicaciones móviles (play store y apple store), Alejandro señaló que ha tenido un recibimiento mayor del que esperaba, pues en países como Colombia y Perú, ya la han descargado. “Aún no me la creo que algo que hice en mi cuarto, ya vaya por las mil descargas en play store y que otros países la estén consumiendo, que amigos les haya gustado y que me digan que les funciona muy bien”.

“Además que en un grupo de tecnología, puse que durante la cuarentena hice una aplicación de matemáticas y ahí fue donde fue el boom, donde netamente se dio a conocer mi aplicación”. “Por lo que se siente bien suave saber y ver que las personas están usando tu aplicación, ya que los comentarios en play store en su mayoría son positivos, así que está muy padre”, señaló.