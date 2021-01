Desaprueba Gobierno cobro automático de donativo a la CR

El Gobierno del Estado no está de acuerdo con que se realice automáticamente el cobro del “donativo” a la Cruz Roja, en trámites que ciudadanos hacen en las oficinas de Recaudación de Rentas, “porque no es más que un impuesto y ese tema ya se abordó con los directivos de la esa misma institución”, así lo declaró el Gobernador Jaime Bonilla Valdez.

En este sentido, el mandatario estatal dijo que no es posible que se “cargue” un determinado monto al ciudadano que está haciendo un trámite, sin que la persona sea informada sobre ello, porque se trata de un “donativo voluntario”, pero pareciera que se trata de un impuesto, y el Gobierno del Estado “no se presta a esas acciones”.

“Lo que se les dijo (a los directivos) en reciente reunión, es que fueran más creativos, que buscaran la manera (de recaudar fondos), hacer boteo, rifas, promociones, para que salgan adelante; son 60 millones de pesos al año que se les da en promedio a la Cruz Roja, era para que no cobraran absolutamente ningún servicio”, mencionó.

El jefe del Ejecutivo estatal, señaló que en estos tiempos de Covid-19, se le ha pedido apoyo a la Cruz Roja y que dicha institución se ha negado al préstamo de ambulancias, bajo el argumento de que “las unidades se contaminan”; consideró que no hubo por parte de la organización una disposición humanitaria en apoyo a la ciudadanía.

“Le dijimos a la Cruz Roja, ustedes deben hacer su tarea y vemos cómo se puede levantar la Cruz Roja por sí misma, no hay problema con que la apoyemos… pero se mantiene como una entidad privada, solamente cuando necesita dinero viene con el gobierno, no se vale que a los ciudadanos no les digamos que les estamos cobrando 100 pesos, que ellos creen obligatorio…”.

Este tema salió a relucir, una vez que, el secretario de Salud, doctor Alonso Pérez Rico, en el ejercicio de preguntas y respuestas, diera lectura al siguiente planteamiento: “Dr. Pérez Rico, cuál es su postura sobre que la Cruz Roja Tijuana está cobrando 500 mil pesos para atender a un paciente con Covid-19” .

Al respecto, el funcionario estatal compartió que el Gobierno del Estado no ha sido omiso al tema, y que se han sostenido reuniones con directivos de la Cruz Roja, incluso recientemente se llevó a cabo un encuentro presidido por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, para abordar dicho tema, donde refirieron que no hay tales cobros.