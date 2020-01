Desapareció Seguro Popular: esto es lo que debes saber del Insabi

MEXICALI,B.C.- A siete días de la desaparición oficial del Seguro Popular, la confusión prevalece ante la población, por ello autoridades explicaron los cambios que representó su transformación en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Hay que precisar en primera instancia, que quienes tenían el extinto Seguro Popular, siguen siendo beneficiarios de los servicios de salud, solo que ahora es a través del Insabi, comentó el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico.

Primeramente precisó que los servicios de salud públicos son dirigidos a dos grandes grupos: los derechohabientes (afiliaos al IMSS, Issste, Issstecali) y los no derechohabientes (quienes no estén afiliados a otras instituciones de salud públicas).

Los no derechohabientes que eran parte del Seguro Popular, ahora pasan a ser del régimen del Insabi, los que ya tienen una derechohabiencia como IMSS, Issste o Issstecali, no son el objetivo del Insabi.

Diferencias

Anteriormente cuando se contrataba una póliza del Seguro Popular, en algunos casos debían devengar un pago, con el Insabi ya no es posible realizar este tipo de cobros a quienes no tengan una derechohabiencia.

Con el Seguro Popular era necesario tener una póliza vigente para recibir el servicio, ahora, lo único que se necesita mostrar para obtener atención médica es el INE, el Curp o el acta de nacimiento.

Cuando se trate de una hospitalización, cuidados intensivos, operaciones o un procedimiento mayor, están pidiendo una carta de no derechohabiencia del IMSS y del Issste.

“Ya no vamos a cobrar en los hospitales generales y si a alguien se le está cobrando, que lo hagan saber, para no caer en una omisión, ya no hay afiliaciones, y se busca darle transparencia a los procesos de compra”, abundó.

En los trámites de Cofepris y licencias, sí se va a realizar un cobrar, solo lo que tenga que ver con atención médica es gratuito, explicó.

Otro cambio pronosticado es que se ofrezca hemodiálisis, hemodiálisis peritoneal, y hemodinamia en Baja California, para ello, comentó que vendrá gente del Insabi a capacitar sobre las subrogaciones.

La urgencia

Una urgencia médica se debe atender en cualquier instancia de salud, sea privada o pública, recalcó el secretario, cuando llegue una al Insabi la deberán de atender sin importar si es un derechohabiente o no, y si tiene la carta de no afiliación o no.

La carta de no afiliación sería para quines estén un tiempo prologando en los hospitales, o impliquen un gasto importante, no obstante, las instituciones debe atender una urgencia sin condición alguna.

Añadió que según la información del personal federal del Insabi, se pretenden ampliar las enfermedades que van a atender, de antemano les han comentado que no habrá restricción.

Enfermedades como el corazón, oncológicas, entablan costos que actualmente no están presupuestados, tendrían que ver el servicios público y deberán que esperar los lineamientos de esas enfermedades, si están dentro de la cartera ampliada.

Uno de los objetivos es que vaya más población a los centros de salud, para hacerles los exámenes de control, la secretaría de salud buscará más contratación de especialistas y una mejor redistribución para hacer frente al aumento de pacientes.

Además buscarán regularizar los convenios que ya se realizan entre instituciones de salud pública, en los que se prestan entre hospitales, instrumentos, insumos, sangre, personal médico, entre otros, con el fin de agilizar las atenciones.