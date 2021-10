Denuncian panistas a Lupita Mora por desvío de recursos

Por desvío de recursos y abuso e incumplimiento de funciones fue presentada una denuncia en contra de la ahora ex-alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñónez, ante la Sindicatura Municipal.

La denuncia fue presentada por los regidores María Cristina Mares Vejar, Ronaldo Diaz Lerma y Alexandro José Pujol, todos emanados de la fracción de Acción Nacional (PAN) del 23 Ayuntamiento de Mexicali.

En el documento, presentado el 29 de septiembre, se denuncia lo que consideran el uso de recursos municipales y la red social del Ayuntamiento para la promoción personalizada de la alcaldesa, derivado de dos eventos que tuvieron lugar a pocos días de que terminara su gobierno.

El primero de ellos fue la instalación de una placa conmemorativa al lunes 13 de febrero de 2017, para la cual no se pidió aprobación del Cabildo, así como el evento de cierre de actividades que encabezó Mora Quiñónez la tarde del 28 de septiembre pasado.

Derivado de estas situaciones, los impulsores de la denuncia consideran que la entonces alcaldesa incurrió en diversas faltas administrativas, además de abuso de poder y desvío de recursos en beneficio de su persona.

Cuestionada sobre el tema durante su último día de gestión, Guadalupe Mora negó las acusaciones de los ex-regidores y dijo no sentir preocupación ante una posible investigación de Sindicatura.

"No hay nada que sancionar, hay mucho que buscar en otros rubros, pero no hay nada que sancionar, no tengo miedo de nada" afirmó.