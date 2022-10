Denuncian falta de recolección de basura en “Parque del Mariachi”

Ciudadanos y vendedores que se ubican en el área del Parque Santa Cecilia o mejor conocido como “Parque del Mariachi”, señalaron que desde hace poco más de una semana nadie se ha acercado a realizar la limpieza de los botes de basura, por lo que se encuentran hasta el tope y provocando pestilencia.

Una de las vendedoras del área comentó que se ha convertido en una problemática para ellos, ya que van varios días que el servicio de recolección de basura que se encarga de dicha actividad no ha ido, por lo que se han visto obligados a cambiarlas ellos mismos.

“Tiene muchísimo que no vienen a recolectar la basura, ósea, ahí como puedes ver están llenos los botes y eso que nosotros las hemos estado quitando y se las damos al camión que pasa para que se lleve la basura, pero ya otra vez están hasta el tope”, comentó María quien es una vendedora del lugar.

Foto: Juan José Solano

Otro de los ciudadanos expresó que lo único que hacen es dejar las bolsas con basura a mitad del parque a la espera de que vengan a recogerla, sin embargo, desde hace algunos días nadie acude a realizar el servicio necesario.

Uno de los vendedores ambulantes comentó que la gente del ayuntamiento siempre ha cumplido con su labor, solamente que al no ir a recogerla en una semana se ha convertido en un caos ya que los botes se encuentran hasta el tope.

“Ya tengo semanas que no los veo y es que ellos cuando no hacen este trabajo es por las fiestas del sol ya que se encuentran cubriendo allá y dejan aquí descuidado. Cuando vienen si andan de arriba para abajo, pero ya va más de la semana que no se ven”, comentó un ciudadano de la zona.

María expresó que el olor tan fuerte se ha ido expandiendo por todo el parque ya que casi todos los botes se encuentran llenos y la gente tira la basura aunque ya no quepa, lo que ha provocado una pestilencia demasiado fuerte.

Manuel quien se encontraba descansando en una de las bancas, comentó que hay demasiadas moscas por la gran cantidad de basura y que entre ellos cambian las bolsas y la dejan en la vialidad para que el camión de basura se la lleve.

Foto: Juan José Solano

Uno de los boleros de la zona mencionó que el cuidador del parque ha tratado de mantener limpio pero no puede con todo el trabajo, además de que algunas de las personas que aledañas al parque se acercan a tirar su basura ahí ya que el camión recolector no logra entrar por los callejones.