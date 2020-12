Denuncian falta de especialistas en áreas de terapia intensiva

Los hospitales Covid-19 de Baja California cada día reciben a más personas que requieren ser canalizadas a las áreas de terapia intensiva, lo que ha provocado un severo déficit de médicos intensivistas, internistas, y urgenciólogos, así como enfermeras especializadas.

Las estimaciones de los tres líderes sindicales de los trabajadores de salud (FSTSE), advierten que hay un déficit de aproximadamente 90 especialistas de estas ramas de la medicina.

La secretaria General en Tijuana, Tecate y Rosarito, Mayra y Rendón, comentó que el problema se traduce de manera más clara: un solo intensivista, ha tenido que atender a 37 personas intubadas en su turno.

“Tenemos seis intensivistas, un intensivista por turno, son 37 intubados para un intensivista, tenemos cuatro urgenciólogos, los médicos generales no tenemos la capacidad de un internista o un urgenciologo”, aclaró Rendón.

La líder en Tijuana comentó que mínimo necesitan contratar a diez por cada especialidad (médicos urgenciólogos, intensivistas, internistas y enfermeras especialistas); el cálculo es similar en el Hospital General de Mexicali, confirmó Viriginia Noriega Ríos.

El Hospital General de Ensenada necesita 26 urgenciólogos, 12 intensivistas o en su defecto internistas, Samuel Mujica, secretario general en Ensenada del sindicato, comentó que el problema es dónde encontrarlos, ya que tienen la necesidad de compartirlos.

“No encontramos internistas, no tenemos intensivistas por ningún lado, porque los tiene el Issste, porque los tiene el Seguro, los quiere la Cruz Roja, de dónde, tenemos un intensivista en el Hospital General de Tijuana, que él no le dice no a nada, va a dónde lo llamen porque no tenemos intensivistas”, aseveró Rendón.

“Ahorita es valioso el maestro, es valioso el ingeniero, todos somos valiosos porque somos un engranaje en esta sociedad, pero ahorita, un ingeniero civil no me sirve de nada en terapia intensiva, ocupamos a médicos y enfermeras intensivistas, urgenciólogos”, reclamó Mayra y Rendon.

“Venir a estar dividiendo cuando todos estamos de luto, tenemos amigos cercanos, papás, compañeros de carrera, mi amiga anestesióloga de la carrera, falleció en la lucha trabajando”, dijo en tono molesto la doctora Mayra y Rendón.

ESCASEZ

Samuel Mujica, secretario General en Ensenada, comentó que en muchos hospitales están trabajando con lo mínimo, debido a la alta demanda de los servicios derivado de los contagios de Covid-19.

“La escasez es nacional, a mi me consta que se han hecho compras hasta en Estados Unidos, pero los ciudadanos deben saber, que entre más se enfermen, entre más se contaminen, los insumos se acaban”, advirtió Noriega.