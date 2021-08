Denuncian derrame de asfalto en Mexicali

El daño ambiental causado por un derrame de asfalto en el ejido Heriberto Jara, fue denunciado ante las autoridades municipales, el caso escalará a la esfera federal, al tratarse de un maetrial peligroso, incluso para la salud humana.

El titular de la Dirección de Protección al Ambiente (DPA), Efraín Nieblas Ortiz, explicó que los inspectores de la dependencia acudieron al ejido ubicado rumbo a la zona Progreso, para verificar la denuncia.

“Llegó el día de ayer información de ese derrame, tiradero clandestino de asfalto, y ahora programamos esa visita de nuestros inspectores para levantar un acta circunstanciada”, declaró el titular de la Dirección de Protección al Ambiente.

El acta circunstanciada será turnada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque se trata de residuos peligrosos, no son residuos sólidos urbanos o de manejo especial, estos últimos dos, son de competencia estatal y municipal respectivamente.

Es considerado un residuo peligroso porque el asfalto tiene mezcla de varias sustancias derivadas del petróleo como el aceite y otros componentes, explicó el director Efraín Nieblas Ortiz.

Las autoridades no tienen una fecha exacta de cuándo se derramó el aceite, pero estima que fue recientemente, ya que el asfalto sigue en un estado no sólido, mencionó el representante de la dependencia ambiental.

El reporte de la inspección también será canalizado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), puesto que se detectó que por la zona pasan arroyos intermitentes, informó el biólogo.

“Si bien, la mayor parte del tiempo no tienen agua, cuando llueve baja agua a gran velocidad por esos arroyos, es considerado un bien nacional y por eso le compete a la Conagua”, declaró.

La empresa o persona responsable del derrame, deberá de reparar el daño ambiental, tendría que remover la capa de la tierra afectada, ya que esta se vuelve infértil; y la sustancia causa afectaciones medioambientales, y a la salud pública.

“Estamos investigando, vamos a hablar con los vecinos, a ver si logran identificar a la empresa responsable, y en dado caso aplicar las sanciones que establece la normatividad ambiental mexicana”, comentó.

Bajo la hipótesis de investigación, señalan que ese tipo de material es utilizado para la construcción de calles, carreteras o bacheo, lo desconcertante, es que el asfalto no suele ser desechado, por ello no existen sitios de disposición para ese material en Mexicali.

“Quienes suelen utilizar ese material son definitivamente las empresas constructoras, o también pueden ser las empresas que suministran el asfalto a las constructoras, son esos dos giros los que podrían ser responsables”, comentó.

“Lo más extraño es que no es propiamente un residuo, el asfalto es una materia prima, es un insumo importante, no entiendo cómo se dio el derrame, quizá, una hipótesis, es que no esté en el rango de la calidad que se requiere, pero es una hipótesis”, comentó.