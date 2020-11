Denuncian a "Kiko" Vega a nivel federal

MEXICALI,b.C.- El ex gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, fue denunciado nuevamente, pero en esta ocasión ante la Fiscalía General de la República (FGR), se presumer un daño que asciende a los 361 millones de pesos (MDP).

La denuncia fue interpuesta por la titular de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública (SHFP) del actual Gobierno del Estado, Vicenta Espinosa Martínez, quien también abrió una carpeta administrativa desde el Gobierno Central para fincar responsabilidades.

En esta nueva denuncia, se le acusa a Vega de los delitos delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal, abuso de autoridad, coalición de autoridades y lo que resulte.

Todos los ex funcionarios estatales involucrados en estos delitos, fueron señalados en la denuncia, entre ellos el ex titular de la Secretaría de Hacienda, y la ex oficial mayor.

Los delitos son de fuero federal por ser recursos de la federación, la secretaria aseguró que le corresponde investigar a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.