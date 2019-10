Denuncia joven discriminación por enfermedad

MEXICALI, Baja California.- Truncado vio el sueño de culminar la prep a r at or i a en tiempo, María Fernanda; no por la tuberculosis diagnosticada en sus pulmones, sino por la ignorancia de maestros y directivos del Colegio de Bachilleres (Cobach) Miguel Hidalgo, en torno a la enfermedad.

La joven de 17 años cursa el quinto semestre, su objetivo es estudiar psicología, y no quiere atrasarse, ya que sería dilatar los sacrificios que hace su familia para sacarla adelante, tras contagiarse de tuberculosis, por indicación médica la aislaron, pero ese no es motivo para detener sus estudios según los expertos.

“Buenas calificaciones así que tu digas puro nueve y diez, no, pero sí buenas, hasta hace poco sí me gustaba estudiar, y pues no es la mejor, pero sí quiero terminarla porque ya es el quinto semestre y de ahí hacer la universidad, quiero psicología”, declaró la adolescente.

ASÍ INICIÓ

María Fernanda acudió al médico por incomodidad en la garganta, en primera instancia le diagnosticaron una simple alergia, tras dos semanas de tratamiento fallido, acudió nuevamente al médico.

El doctor mandó hacerle exámenes de tuberculosis, el primero resultó negativo. Para descartar, le hicieron otro que confirmó la sospecha, las radiografías muestran un punto negro que indica la presencia de esta bacteria en sus pulmones.

Ella fue atendida en el Centro de Salud de Palaco, mediante el Seguro Popular, ya que el seguro que la preparatoria debiera ofrecerle en el IMSS, no estaba dado de alta, precisó.

“Yo tengo muchos planes, soy una persona que sabe lo que quiere, me veía el año siguiente entrando a la Universidad, para estudiar psicología en la Facultad de Ciencias Humanas, por eso quiero seguir estudiando”, platicó.

LA BATALLA

El médico de María Fernanda, a través de un oficio membretado por Isesalud, solicitó a la preparatoria, el apoyo como Institución para brindarle todas las facilidades para llevar sus estudios momentáneamente en su domicilio.

“La tuberculosis es infectocontagiosa, y es de suma importancia para el paciente estar bajo supervisión médica, hasta que el diagnostico nos dé negativo, dependiendo de la evolución podrían ser dos meses”, detalla la doctora Judith de Jesús Cordova Maldonado, en el documento.

A pesar de la indicación de la autoridad en salud, el Cobach Hidalgo, a través de su director Rubén Pichardo Hernández, respondió que verían qué podrían hacer, y que se comunicarían con la familia, relató María Fernanda.

“Nos quedamos esperando a que nos llamaran, pasó más de una semana, les hablábamos y nos daban largas, fue mi mamá el jueves de hace dos semanas, con el doctor y el psicólogo, habló con maestros para que pudiera estudiar desde casa”, comentó.

LA EXPONEN

Un maestro de María Fernanda divulgó información privada y sensible de su situación. Sus compañeros de escuela le comentaron que durante la clase de algebra, el docente Lázaro, les anunció que la joven estaba al borde de la muerte.

“Me dicen que pasó lista, y cuando llegó a mi nombre, dijo ‘ya saben por qué no viene’, todos se quedaron en silencio, porque yo no les había dicho, ‘tiene tuberculosis y está muriéndose’, me enteré que dijo eso”, explicó.

Verónica Ochoa, madre de la joven, comentó que tenía la esperanza de que la apoyaran, estaba tan motivada en entregar sus trabajos, y no es fácil estar encerrada por dos meses para una adolescente.

“Mire distintas posturas, dos maestros me dicen que sí, y ayer hablé con el director, y nada que ver, fue pura simulación, yo pedí discreción y no lo respetaron, no se vale que le hayan dicho a la demás gente, y la respuesta que yo tuve del director es que él no les puede decir a los maestros que pueden comunicarle a los alumnos”, abundó.

El mismo maestro, y otra docente de Estrategias, le habían dicho que podían recibir las tareas de las clases, sin embargo, días después, algunos maestros se opusieron. “La maestra de geografía dijo que no, que porque no se podía arriesgar a contagiarse por mis trabajos, que en realidad es falso, es imposible, y mi tutor, al final también se retractó”, comentó entristecida.

“Yo siento que lo están haciendo para no batallar, porque formas hay muchas, se las puedo enviar por Internet, sin necesidad de estar en contacto directo”, mencionó María. A pesar de que algunos maestros estaban de acuerdo, el director le mandó a decir que no sería posible, porque en una junta establecieron que no le permitirían estudiar a distancia, porque la asistencia contaba como parte de la calificación.

DEPRIMIDA

“Tenía muchos planes en esos tiempos, me dio tristeza, que no más porque no quieran, me hayan arrebatado lo que pude haber avanzado”, explicó la joven. Comentó que esta situación la hizo concientizarse en torno a la tuberculosis, ya que la gente se escandaliza al escuchar la tuberculosis, “Antes sí era mortal, pero ahora tiene una cura, y si cumples con el tratamiento no te va a pasar nada”.

No sabe como fue que se contagió, pero sí que tiene Baja California tiene los primeros lugares de tuberculosis, por lo que considera que pudo estar en el ambiente. “Yo me tomé la delicadeza de avisar en la preparatoria, pero nada me asegura que no haya alguien más que lo tenga y no haya advertido y por eso me contagié”, mencionó.

“Solo quiero terminar este semestre, si después ya no me quieren tener ahí ‘x’, me cambio, no es la única preparatoria, solo quiero que me dejen acabar porque ya llevó buen recorrido, porque formas hay”, explicó.

María de Jesús Sánchez, abuela de la joven, comentó que han tenido una batalla muy dura y dolorosa, porque siente que están humillando a su nieta. “Los maestros necesitan una plática de esto, porque no tienen un buen criterio, debería haber más prevención, porque no sabemos de donde se contagió”, declaró.

“Hay dos maestros que le dijeron que ya estaba reprobada en su semestre, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque veo que es una negligencia tanto del Sector Salud, como de los maestros, y más del director, nosotros quisimos actuar bien, y no nos ayudaron en nada”, aseveró la abuela.

“Ella solo quiere estudiar, es una niña de casa, son muchos sacrificios, nos cobran colegiatura, las cartas, la credencial, con muchos sacrificios uno paga para que ella salga adelante”, reclamó.

OMISIÓN EN EL CASO

La directora de Servicios Educativos, Noemí Bernal, explicó que cuando hay un caso de tuberculosis, el plantel debe de informarles para activar un protocolo, sin embargo apenas el día de ayer se les informó.

“En una cuestión de salud, el director debe de notificarlo a la dirección general, porque estamos siguiendo las recomendaciones del sector salud, la niña tenía un permiso de ausentarse”, comentó.

En este protocolo de salud, se toma la decisión de encargarle trabajos, o bien, se va hasta el final del semestre, donde se le aplican evaluaciones o exámenes, en coordinación con el área académica de planeación.

“No puede, bajo ningún momento, negársele, ni dejar a un lado la parte académica del joven, hay un problema de omisión, no se debe dejar al muchacho, no es de si el maestro quiere o no aceptar, es una recomendación que se debe atender”, mencionó.

Hace dos semanas la madre de familia informó a la escuela la situación, el director debió notificar inmediatamente, sobre todo porque el sector salud tiene otros procedimientos que deben realizar, declaró la directora.

INFORMACIÓN SENSIBLE

La directora corroboró que ningún maestro, bajo ningún motivo, puede divulgar información personal de un alumno, y mucho menos si se trata de datos sensibles, como su condición médica.

Desde que el caso fue notificado por la madre de familia, el plantel no ha sido visitado por el sector salud para realizar una búsqueda intencionada de más casos, confirmó la directora.

Bernal pidió a los alumnos y padres de familia que denuncien cualquier situación que consideren que vaya en contra de la dignidad de las personas, para llegar a una investigación que brinde una solución.

Se solicitó una entrevista con el director de la institución, hasta el cierre de esta edición, no hubo postura por parte Pichardo Hernández.