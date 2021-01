Denuncia Estado usurpación de funciones a director Simutra en Mexicali

El titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Amador Rodríguez Lozano, informó que denunciará en el Ministerio Público al director del Sistema Municipal de Transporte (Simutra), Juan Dominguez Flores, por usurpación de funciones.

El secretario Rodríguez, explicó que la atribución de regular el transporte desde el 2020 pasó los municipios, al Gobierno del Estado, desde entonces se creó IMOS (Instituto de Movilidad y Transporte) y reglamentaciones.

“Hay gente que no quiere entender, era una cueva de ladrones donde extorsionaban a los transportistas, nos han señalado, y no quieren reconocer que ya no tienen atribución”, aseveró el secretario.

Recordó que en dos ocasiones los taxistas de Mexicali, se han manifestado en contra del director de Simutra, que era el organismo que regulaba el transporte, derivado de que no ha cesado de inspeccionar y vigilar.

Aseveró que los inspectores de Simutra han estado extorsionando a los taxistas, cuando a ellos no les corresponde aplicar la vigilancia y sanciones, eso le corresponde al Estado.

La declaración se detonó, luego de que perdió vigencia el convenio para bajar la tarifa del transporte público, gestionado por la alcaldesa Marina Ávila, y Simutra empezó a inspeccionar las unidades, para verificar el monto cobrado.

“Se acabó ese convenio, y Simutra empezó a inspeccionarlos, ellos ya no tienen nada que ver, eso es usurpación de funciones”, aseveró.