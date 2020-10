Dentista: profesión de alto riesgoen pandemia

MEXICALI,B.C.-Ser dentista en pandemia, implica un alto riesgo por la exposición a la saliva de los pacientes que suele ser el ca - mino del Covid-19 para esparcirse; aun así, los profesionales de salud bucal continúan ejerciendo por su compromiso social.

Tal es el caso de los médi - cos cirujanos dentistas, así como los alumnos de la Facultad de Odontología (FO) en la UABC, que mantienen diver - sos programas de interés social, entre ellos las jornadas de cirugías para corregir el labio leporino y el paladar hendido.

Patricia Figue - roa Hernández, encargada de Educación Continua del Centro de Educación Abier ta y a Distancia, y del Programa de Paladar Hendido de la FO, relató cómo se han adaptado, llegando a valerse de video llamadas para brindar la consulta.

Para el cirujano dentista ha sido menos complejo el proceso de adaptación, porque los procesos de control de infecciones, el cuidado al paciente, y al personal, están especificados en la Norma Oficial Mexicana 013, declaró Figueroa. “Nosotros ya estábamos acostumbrados a usar cubre bocas, caretas protectoras, lentes, el panorama de esta nueva enfermedad, nos ha obligado a ser más estrictos en los protocolos que ya teníamos”, explicó la doctora.

La doctora explicó que el primer reto de trabajar en pandemia, es hacerle ver al paciente que tan comprometida está su salud, refiriéndose a la historia clínica donde deben detectar si se trata de población vulnerable.

No obstante, si se trata de una emergencia, no se puede negar la atención, aunque se trate de población vulnerable, o sospechosa de Covid-19, aclaró la doctora, con este tipo de casos, se modifican la atención para que no implique un riesgo a la salud.

Para detectar estos ca - sos, es que implementaron la preconsulta telefónica, en la que se evalúa al paciente en búsqueda de sintomatología sospechosa, en caso de encontrarla, ya no se le ve físicamente. “Aun si el paciente es positivo para Covid, y tiene una urgencia dental, hay que atenderlo, aquí puede variar el protocolo, del tipo de protección personal, por ejemplo, usar el cubreboca N95, o evitar la generación de aerosoles”, aclaró.

la enseñanza, señaló que tendrán que limitar el acceso a pacientes para las prácticas, y tendrán que apegarse al uso de los muñecos simuladores, los cuales serán básicos para que pue dan seguir estudiando.

LABIO Y PALADAR

La UABC tiene el programa de cirugías gratuitas de labio leporino y paladar hendido desde 1996, es - te año, la programación de los pacientes se aplazó por la pandemia, pero el tratamiento previo ha continuado, mencionó la doctora.

La atención de los pacientes con paladar hendido, implica un proceso en el que se involucran diversos especialistas, ya que requieren ortopedia prequirúrgica y después la cirugía, informó. Se han atendiendo procedimientos quirúr gicos, siguiendo lo indicado por la Secretaría de Salud y la Asociación de Paladar Hendido, tanto en la consulta, como en las cirugías, declaró.

EN DATOS

•Las personas interesadas en las cirugías mencionadas, pueden comunicarse al número 686 557 3268, o acudir al área de cirugía de la Facultad, ubicada en la calle Zotoluca sin número, en el fraccionamiento Calafia.