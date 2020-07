Del diamante al escritorio

El amor al beisbol y su calidad en el diamante le permitieron ser jugador profesional por 21 años, no obstante, su pasión le provocó continuar en este deporte desde otra trinchera: la gerencia deportiva.

Se trata de Luis Alfonso García, quien después de disputar 2269 juegos, conectar 2236 hits y disparar 395 cuadrangulares, decidió seguir en el “rey de los deportes” como gerente deportivo del Club Águilas de Mexicali.

Su debut como directivo se dio en la edición 2019- 2020 de la Liga Mexicana del Pacífico, donde el conjunto cachanilla clasificó a la postemporada con marca de 34 juegos ganados y 33 perdidos.

“Se me presentó como un gran oportunidad para seguir desarrollándome en el beisbol. Es otra perspectiva, otro lado del beisbol del cual no tenía mucho conocimiento, pero me ha gustado, he aprendido mucho y estoy muy agradecido con el Club”, confesó García.

“Me he divertido mucho, he aplicado muchas cosas que aprendí a lo largo de mi carrera como jugador y tengo muchas ganas de seguir haciéndolo de la mejor forma. Es fundamental ser profesional y sobre todo tratar de mejorar día con día”, añadió.

“Esta campaña será un reto aún mayor. Estamos hablando de la salud de todos nosotros. He estado analizando muy de cerca lo que está pasando en el mundo y me ha tocado identificar algo muy importante: sin disciplina no vas a lograr mitigar el virus”, comentó.

“Que la LMP quiera llevar a cabo su temporada habla de las ganas que todos tenemos de que haya beisbol, trabajo y oportunidad. Es por empatía, por el amor al beisbol”, agregó.

Para que el equipo camine adecuadamente y ese orden del que habla se lleve a cabo, es necesario un buen líder y por ende, habló de la ratificación de Pedro Meré como mánager de la novena mexicalense.

De igual manera, Luis Alfonso tuvo palabras en torno a los cuatro refuerzos confirmados para el certamen venidero.

“Ya tenemos a Michael Choice, quien es un jardinero de mucho poder, también es productor y me gustó el trabajo que hizo con Monterrey el año pasado. En la temporada pasada nos hizo falta un poco de carreras y con base en eso se tomó la decisión de tomarlo en lugar de un pitcher que hizo una muy buena labor con Águilas como Joe Van Meter”, señaló.

“También fichamos a Alex Mejía, jugador que es un ‘infield’ de mucha experiencia. Juega las tres posiciones del cuadro e incluso puede llegar a jugar la primera base. Es muy buen bat y se caracteriza por batear promedio”, adicionó.

Otro de los elementos es Isaac Jiménez, quien poseé lanzamientos de hasta 95 millas por hora y fue buscado para potenciar el relevo de las últimas entradas, en tanto que el cuarto jugador fue Thomas Melgarejo, pitcher zurdo de mucha experiencia.

Finalmente, el nacido en Guadalajara, Jalisco, se refirió a la nueva regla de extranjeros y de los objetivos que tiene el Club en la siguiente edición del circuito invernal mexicano.

“Poder tener a solo tres extranjeros era algo que se tenía que hacer. Este año ha orillado a muchas empresas y negocios a hacer movimientos debido a la pandemia, pero tenemos confianza en la base de extranjeros con la que contamos y por ende de las buenas opciones para reforzar al equipo. Esto también dará lugar a muchos jóvenes mexicanos”, aseguró.

FICHA TÉCNICA

Nombre: LUIS ALFONSO GARCÍA

Fecha de nacimiento: 5 DE NOVIEMBRE DE 1978

Lugar de nacimiento: GUADALAJARA, JALISCO

Años como jugador profesional: 21

Años como gerente deportivo: 1

LUIS ALFONSO EN CORTO

PALABRA SIGNIFICADO

Guadalajara Cuna

Beisbol Pasión

LMP Historia y agradecimiento

El Nido de los Águilas Ruido

Naranjeros de Hermosillo Tradición y campeonatos

Rakuten Golden Eagles Oportunidad y ejemplo

Cuadrangulares Emoción

Gerencia Deportiva Retos

Sultanes de Monterrey Historia y tradición

Águilas de Mexicali Pasión y emociones