Dejan de cotizar 340 empresas en el Estado

MEXICALI,B.C.-Los registros de las empresas que cotizan en el Instituto Mexica - no de Seguridad Social (IMSS), reflejan una caída de 340 negocios, del mes de marzo a abri l, periodo que comprende el inicio de la pandemia Covid-19. Las empresas registradas en Baja California, durante el mes de marzo, fueron 41 mil 472, el número decayó aproximadamente un 0.81%, al registrar en abril a 41 mil 132, precisa la dependencia federal.

Cabe detallar, que los registros son a nivel delegacional, quiere decir que incluye los municipios de Baja California, así como San Luis Río Colorado, del estado de Sonora, menciona el IMSS. En consecuencia, los registros de emple o s también han presentado una afectación, ya que de 943 mil 854 registrados en el mes de marzo, el número decayó a los 921 mil 528 en el mes de abril.

Dichas cifras implican que se redujeron los empleos en un 2%, cifra que contempla 22 mil 326 menos del mes de abril al del marzo en Baja California, detalla la base de datos del IMSS en la entidad.

La dependencia precisó que aunque baja el número de empresas, como IMSS no pueden afirmar que cerraron, simplemente aparecen como cero cotizantes, y no se contabilizan, p ero no implica que se hayan dado de baja. Ejemplificaron que si un contratista emprende una obra, y registra a los trabajadores, después de terminarla, los da de baja, no obstante sigue con su número patronal en los registros del IMSS.

MUNICIPIOS

La reducción en Mexicali, es de 108 empresas, ya que de 11 mil 412 registradas en marzo, pasaron a 11 mil 308, esto se traduce en un 1.5% menos de empresas cotizando de un mes a otro, es el segundo municipio más afectado, detalla el IMSS. En el municipio de Tijuana, había 19 mil 699 empresas cotizando en el mes de abril, el número bajó a 19 mil 544 en el mes de marzo, es decir 155, lo que representa un 0.7%, detalló el IMSS.

El municipio más afectado en Baja California, es Tecate, donde han dejado de cotizar en el IMSS 31 empresas, de 1 mil 463 cotizando en marzo, bajaron a 1 mil 432 en abril, es decir, un 2% menos.

En Ensenada tenían 6 mil 494 empresas cotizando en el mes de marzo, bajó a las 6 mil 433 en abril, es decir 61 empresas menos, esto se traduce en un 0.9% menos, detallan las cifras de la dependencia federal. En el municipio de San Luis Río Colorado en Sonora, se registraron 2 mil 431 empresas cotizando, el número disminuyó a las 2 mil 415 empresas, lo cual se traduce en la reducción del 0.9% de negocios cotizando en el IMSS.