Deben resolver tormenta financiera educativa: Copase

BAJA CALIFORNIA, México.- La Coalición para la Participación Social en la Educación (COPASE), indicó que los nuevos mandatarios tendrán una gran responsabilidad educativa con el Estado.

Alfredo Postlethwaite, director de Copase, expresó que deberán apostar por una educación más cívica y comprometida con la sociedad, pues las recientes deudas hacia maestros y diferentes instituciones educativas en Baja California, está siendo un tema preocupante.

“Tenemos que ser muy claros y muy transparentes en ver realmente que fue lo que suscitó estos adeudos, tanto el de la universidad, como la falta de capacidad e infraestructura y la falta de pagos a nuestros maestros”.

“Todo eso se tiene que poner en la mesa, y la mesa ya no es de dos sillas, entre autoridad y magisterio, tiene que estar el sector social ahí, porque son los recursos que nosotros proveemos al gobierno y al magisterio para que nos eleven la calidad educativa”, expresó.

AGENDA 2030

Postlethwaite señaló que se insiste en promover el acuerdo social por la educación, que es seguir trabajando con la agenda educativa 2030, un documento donde se plasman las políticas publicas que se deben implementar durante estos próximos años.

“Como Copase estaremos trabajando y convenciendo a esta y a las futuras administraciones de que se debe impulsar este acuerdo, innovador, creativo y participativo a favor de la educación”, comentó.

ALIANZA

El director de Copase, no obstante señaló, que el cambio estructural del Sistema Educativo Estatal (SEE), no será posible en una sola administración, por lo cual gobierno y sociedad deben trabajar en alianza.

“Tenemos que tener una visión de largo plazo como la que estamos plasmando, en su momento se les entrego al gobernador este acuerdo, y ahora con esta nueva administración que está por entrar, esperamos que la respete y la enriquezca”.