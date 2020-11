Debe ser una persona calificada en titular de la SSPC de Tijuana: Bonilla

La titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCM) de Tijuana debe recaer en una persona calificada, que cuenta con el reconocimiento de ser una persona capaz, con experien - cia y que cumpla con el perfil adecuado para la responsabilidad, enfatizó el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

“Tijuana no es una ciudad fácil, es una ciudad difícil, no puedes poner a gente inexperta, lo único que demostramos es que la presidencia municipal también es muy inexperta, nosotros hemos sugerido varios perfiles, pero no es nuestra responsabilidad, ni facultad, tendríamos que quitar esa responsabilidad al presidente municipal, ya ni eso va a poder hacer, tiene que po - nerse las pilas, buscar a una persona que si tenga el perfil y traérselo”, señaló.

El mandatario estatal, hizo el comentario anterior, una vez que fue presentado durante su transmisión un fragmento de la conferencia de prensa matutina que ofrece el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en la que participó el subsecretario de seguridad pública, Ricardo Mejía, presentando unas estadísticas en homicidios, de enero a octubre 2020.

El funcionario federal compartió que de los 2 mil 465 municipios, 15 concentran el 28.7% de los delitos de homi - cidio doloso, encabezando la lista Tijuana, Baja California, con 1513 homicidios.

Para abundar en el tema, el secretario Técnico de la Mesa de Seguridad, Isaías Bertín Sandoval, comentó que la Policía de Tijuana es la más grande en el Estado, en cuestión de elementos, con más de 2 mil, pero que en su gran mayoría carecen de certificación, donde ya ha habido casos en donde se ha observado el mal uso de los protocolos de actuación.