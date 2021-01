Debe INE aclarar la censura a ‘mañaneras’: Bonilla

El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) aclarar “hasta dónde llega la censura y hasta dónde se puede informar al pueblo”.

Así respondió el mandatario estatal sobre el acuerdo emitido por el INE que solicita al presidente Andrés Manuel López Obrador, como a los gobernadores que realizan transmisiones diarias, se limiten a opinar sobre los procesos electorales.

Bonilla Valdez, compartió un fragmento de la “mañanera” del presidente López Obrador, sobre este tema, donde el mandatario federal señala que la veda electoral inicia en abril, y que falta la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF), que aclare y precise la censura en temas de la democracia.

“¿Quién es el INE para proponer medidas como esta?. El INE es una institución disque ciudadana, que son apoyados por intereses mezquinos de los partidos políticos”, aseguró.

También indicó: “Que no hablen de las cosas que hace el PAN, PRD y el PRI, ya que no pueden ganarle singularmente a Morena, si nos juntamos a todos los ʻmatamos a pedradasʻ, no hay ideologías, es el poder por el poder. ¿Qué responda el INE hasta dónde llega la censura?”, argumentó.

El Gobernador del Estado enfatizó que el pueblo tiene todo el derecho de saber que hacen sus autoridades. “Yo voy a obedecer la ley, no pienso violarla, pero yo creo que es un abuso de este organismo ciudadano”, concluyó.