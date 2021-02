Debe Casas Geo cerca de 50 millones de pesos en agua

MEXICALI. B.C.- De alrededor de 50 millones de pesos es la deuda que mantiene la desarrolladora Casas Geo con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), derivado de la construcción del fraccionamiento Lagos del Sol.

Armando Fernandez Samaniego, director general de Cespm, señaló a la empresa como el "gran deudor" del organismo en Mexicali, pues aunque ya fueron notificados y se inició un proceso legal, la desarrolladora ya no se encuentra en Baja California.

"Es complicado porque no podemos embargar el fraccionamiento tal cual, no podemos embargar las casas de la gente, tendríamos que ir sobre las oficinas de esa empresa pero ya no está" indicó "es un procedimiento largo que se va a llevar en la ciudad de México"

A pesar de la situación, el funcionario aseguró que los residentes del fraccionamiento no tendrán ninguna repercusión por el adeudo, y solo deben realizar el pago de su consumo y derechos de agua como normalmente.

Para evitar que este tipo de casos sigan ocurriendo, afirmó el entrevistado, actualmente se piden garantías y el pago del 100% de los cobros por consumo y derechos de agua a empresas de desarrollo de vivienda antes de darles facilidades para la obra.

Sobre el proceso por los 50 millones adeudados, comentó que no se espera una resolución a corto plazo.

"Honestamente veo muy difícil recuperarlos en un corto plazo; eso se va a hacer en un juicio, ellos obviamente se amparan, son juicios largos que se van a llevar en juzgados de la Ciudad de México porque la empresa ya no tiene una dirección fiscal y física aquí en Mexicali"

Además de Casas Geo, se mencionó que la desarrolladora de vivienda URBI también cuenta con un adeudo importante, pero no se especificó el monto.