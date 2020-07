De la comedia al drama con ‘Oscuro Deseo’

Regina Pavón ha pasado de la comedia al drama con proyectos como “No Manches Frida” 1 y 2 a “Monarca”, y ahora experimentando en el thriller erótico para Netflix “Oscuro Deseo”.

La actriz mexicana habló para este grupo editorial sobre su participación en la serie, que estrenó este miércoles 15 de julio en la plataforma, donde comparte créditos con Mayte Perroni y Jorge Poza, Alejandro Speitzer, entre otros.

Regina hace el personaje de “Zoé” hija de “Alma” personificado por Mayte Perroni y de “Leo” inter- pretado por Jorge Poza, es una chava de 18 años que está en la adolescencia que está confundida por su sexualidad, quien en el desarrollo de la historia se muestra al desnudo, siendo este el primero de la actriz.

“Yo pensé que iba ser mucho más complicado pero al ser un elenco tan pequeño tuvimos como que mucho tiempo de conocernos y crear mucha confianza en todos los actores, y fue súper sencillo, la verdad es que nos cuidaban muchísimo.

“Eran súper cuidadosos con los detalles, que no se viera tan explícito, que no se viera lo que no se tenía que ver, y la verdad es que me sentí muy tranquila, porque siempre nos enseñaban las escenas después de hacerla”, compartió la actriz.

Desde su paso por películas de comedia al drama y ahora a este primer thriller de Netlflix para México, Pavón dijo que en ambas facetas se siente cómoda aunque la comedia le resultó más complicada.

“Hacer comedia como público es mucho más ligero de ver, pero como actriz yo lo siento para mí un poco más complicado, la comedia tiene un ‘timing’ súper específico, y a mí me pone más tensa hacer comedia que un proyecto como éste, éste como que lo disfruto un poquito más”, añadió.

DESATA UN GRAN DESEO

Alma Solares, prestigiosa abogada y profesora universitaria, visita a su mejor amiga el fin de semana para “procesar el duelo” por el divorcio de ésta última.

En esa escapada, Alma conoce a Darío Guerra, un joven de 23 años, y tienen una aventura desenfrenada. Al regresar a casa con su esposo y su hija, decidida a olvidar su desliz, su vida se vuelve un infierno.

Lo que empezó como una aventura sin importancia, deriva en pasión incendiaria, y luego en peligrosa obsesión, desentrañando una cadena de secretos de un pasado que los une a todos fatalmente.