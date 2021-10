“De aquí nos mantenemos y pues si ya no hay venta, tendremos que cerrar”: Dueña

“Este es nuestro negocio por más de 13 años, de aquí nos mantenemos y pues si ya no tenemos venta, lamentablemente tendremos que cerrar”.

Así es como lo dijo la señora Rebeca Haros, dueña del negocio “Tacos de pescado: El rey”, ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, justo enfrente de donde se está llevando a cabo la construcción del nuevo puente sobre dicha vialidad.

Señaló que ninguna autoridad se acercó a comentarles sobre la construcción del puente y cómo afectaría su economía, por lo que terminaron enterándose por los noticieros en la televisión.

“Vimos que iban a hacer un puente, pero no decían fecha así que pensamos que a lo mejor no se iba a hacer y pues al final siempre si y pues a uno le terminó afectando”. “Pues como cerraron desde el bulevar Anáhuac, ya no hubo nada de tránsito, se empezó a desviar por lo que pues ya es más difícil que la gente venga a comerse un taco, así que seguro terminan yendo a otro sitio”, comentó.