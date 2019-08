Dará federación convenios y apoyo en especie a albergues de migrantes

MEXICALI, Baja California.- Autoridades federales tuvieron un acercamiento con representantes de albergues que apoyan a migrantes en Mexicali, a quienes ofrecerán apoyos en especie y convenios para evitar cortes de luz.

El delegado regional de programas integrales de desarrollo en Mexicali, Jaime Rojo Peñuelas, informó que con este primer acercamiento se busca iniciar una coordinación con los albergues que podría derivar en la entrega de diversos apoyos.

Si bien no habrá recurso económico por parte del gobierno federal, se solicitó a los asistentes dar una lista de necesidades de cada uno de los albergues para que las autoridades puedan revisarla.

No va a haber apoyos económicos, es apoyos en especie, es ayudar y hay convenios para ayudar con los cortes de la energía eléctrica de cada uno de los albergues, con parte del agua” explicó “darles esos subsidios que necesitan”

El único apoyo que ha sido confirmado hasta el momento, es la creación de convenios en cuanto al pago de la energía eléctrica, que es uno de los principales gastos que reportan los albergues de la capital del Estado.

Altagracia Tamayo, de la Asociación Cobina, consideró que este primer encuentro servirá para que los albergues puedan plantear sus necesidades ante las autoridades, especialmente en lo relacionado al gasto operativo.

“Vamos a darnos la oportunidad, tanto ellos como nosotros, para que ellos nos conozcan y conozcan nuestro trabajo y en que nos pueden ayudar” dijo.

Entre las necesidades mencionadas por los diversos representantes de albergues en la reunión, se encuentran el pago de la energía eléctrica, del agua, comida, artículos de limpieza, equipamiento, cobijas y otros insumos.

SIN DEFINIR

Según señaló el funcionario, hay una lista de alrededor de 12 albergues que han solicitado algún tipo de apoyo, en los cuales hay alrededor de 1 mil 800 migrantes en su mayoría centroamericanos, aunque asegura que hay otros que aún no se han acercado.

Aunque la política pública ya se anunció, en este momento no se ha definido ni la continuidad del programa, ni la forma en la que se entregarán los apoyos, ni tampoco las características de los convenios de energía.

“La instrucción es darles seguimiento y apoyarlos para que no tengan estos cortes de energía” admitió “ahorita no hay un presupuesto específico para eso definido, porque no se tiene proyectado, es tenderle la mano y ayudarlos”

Es por ello que la instrucción federal, que viene de la Subsecretaría del Trabajo, es coordinar más reuniones para darle un seguimiento al tema de atención a migrantes, seguimiento que representantes de los propios albergues aseguran no se ha tenido en todo el año.

Con las peticiones enviadas por los albergues, indicó el delegado federal, se enviará la información a la subsecretaría para realizar las gestiones.

EN PIE ALBERGUE FEDERAL

Sobre el albergue federal que se había anunciado se construiría en el Valle de Mexicali, posiblemente en el ejido Michoacán de Ocampo, Rojo Peñuelas comentó que se sigue trabajando en el proyecto.

A pesar de que ya se había señalado una posible ubicación por parte del delegado único federal, Alejandro Ruiz Uribe, aseguró que no se tiene definido el lugar donde se construirá.

Este albergue forma parte de un acuerdo a nivel federal para dar apoyo exclusivamente a migrantes centroamericanos que se encuentran en México esperando la resolución de su proceso de asilo en Estados Unidos.

La cifra aproximada de centroamericanos devueltos a México que manejan las autoridades federales es de 3 mil 200 personas, contadas desde el 26 de junio de 2019.