Dan de alta a Marina tras Covid-19

La alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda fue dada de alta luego de padecer Covid-19, por lo que señaló regresará a sus actividades.

“Cómo les informe hace algunos días, di positivo a COVID-19, por lo cual desde ese momento suspendí toda mi agenda pública, con el fin de poder seguir todas las recomendaciones médicas, por lo que desde casa mantuve mi agenda de trabajo a distancia.¨

“Con el paso de los días me he ido recuperando, por lo que el día de hoy los médicos me han dado el alta para poder regresar a mis actividades diarias con total seguridad”.