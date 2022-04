Dan consejos para prevenir las alergias

Como parte de la cultura de prevención por los cambios de clima estacionales, autoridades del Hospital General de Mexicali (HGM), comentaron que la alergia es algo que existe todo el año, pero hay picos en las épocas de entrada de estación como en la primavera, ya que sucede la polinización y la llegada de vientos ocasionales.

El neumólogo pediatra, Francisco Javier Manzo Suárez, destacó que la alergia es un mecanismo de respuesta, donde el organismo nos defiende contra ese alérgeno y lo hace a través de anticuerpos; el anticuerpo responsable de la alergia se llama inmunoglobulina E.

El médico explicó que hay niños con factor hereditario que tienen más tendencia a desarrollar alergias, y cuando ocasiona la unión de las defensas de nosotros contra el alérgeno (polen, animales, pastos, vientos con polvo o moho), se desarrolla una reacción de alergia, y produce estornudos, comezón en la nariz, escurrimiento nasal, comezón en ojos, tos, o inclusive síntomas de asma.

“Debemos empezar por la prevención. La herencia no la podemos cambiar, pero la forma en que nuestro cuerpo reacciona al medio ambiente sí se puede modificar. Por ejemplo, los niños que son menos alérgicos son los niños con lactancia materna, aquellos que no toman demasiados antibióticos durante la infancia, quienes tienen una buena alimentación balanceada, y que sus padres no sean fumadores. Esos niños van a ser menos alérgicos que el resto de las personas”, señaló Manzo Suarez.