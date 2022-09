Dan a conocer Comité Estatal de Morena 2022-2025 encabezado por Ismael Burgueño

Dan a conocer la nueva dirigencia del Consejo y Comité estatal de Morena para el periodo 2022-2025 quedando electos Cesar Castro Ponce al frente del Consejo Estatal del partido e Ismael Burgueño Ruiz (ex delegado de Morena en Baja California) como presidente del Comité Ejecutivo Estatal.

La selección fue a voto secreto por parte de los 79 consejeros del partido, teniendo como resultado 59 votos a 20 para la dirigencia estatal, así como votación a mano alzada para los otros 7 cargos del Comité Estatal tras un Congreso durante el domingo 4 de septiembre en un salón social de la capital del estado.

Se desconoce cuántos militantes tiene actualmente el partido, debido a una actualización que se está realizando en él, lo único que se tiene como dato es la participación de más de 55 mil personas en las pasadas elecciones de consejeros.

Sin embargo, la mayoría de las personas que participaron en las pasadas elecciones internas se encuentra en proceso de solicitud de afiliación, por lo que se tendrán que validar quienes ingresarán a las filas del partido.

El nuevo Comité negó rotundamente que exista división dentro del partido, argumentando que están más unidos que nunca, por lo que solamente se van a dedicar a trabajar en equipo y no harán caso a comentarios de actores políticos.

Respecto a la estadía del ex gobernador Jaime Bonilla en el partido, el nuevo presidente del comité argumentó que a él no le corresponde la situación del ex mandatario, será en su momento los dirigentes nacionales quienes deberán decidir.

“Marina del Pilar siempre va contar con todo el apoyo del Comité Ejecutivo Estatal, la dirigencia está al 100% con ella, no vamos a permitir que se le difame ni se le calumnie a ningún actor político y menos a la gobernadora”, puntualizó Burgueño Ruiz.

El partido expresó que es tiempo de las mujeres al lograr una paridad de género y tener en el comité más mujeres que hombres.

La elección quedó de la siguiente manera: Michelle Tejada como Secretaria General, Jorge Alberto Alonso como Secretario de Finanzas, María del Pilar Vázquez como Secretario de Organización, María del Rocío Serna como Secretaria de Comunicación, Armando Duarte como Secretario de Formación Política, María Sandra Caldera como Secretaria de Mujeres, Belinda Flores como Secretaria de jóvenes y Abraham Mogollón como Secretario de Derechos humanos.

Se realizará un Congreso nacional del partido el próximo 17 y 18 de septiembre para la creación de nuevos estatutos, en el cual se verá el tema de la elección de los consejeros en los municipios, así lo dio a conocer Cristina Cruz delegada del comité ejecutivo nacional.

“Somos un comité unido y más fuerte que nunca, vamos por el carro completo para las elecciones del 2024”, finalizó el dirigente del Comité Ejecutivo Estatal, Ismael Burgueño.

