La ligera baja en los contagios de Covid-19 en Mexicali, mantienen alerta los trabajadores de la salud. Ante un ligero respiro en la demanda de sus servicios, temen que arrecie la pandemia nuevamente, por ello la enferma Guillen cita la frase “Cuídate que yo te cuidaré”.

Natalia Guillen, es asistente médica del área Covid, en la Clínica 30 del IMSS, ella es el enlace entre los pacientes y sus familiares, y quien hace posible que tengan una cama, o incluso un ventilador asignado.

Han pasado cuatro meses desde que inició la contingencia, y Guillen se mantenido dando la cara a los pacientes y sus familiares, pasando por momentos estresantes y de pesadez, compartió.

“Al principio era un área muy pequeña, no sabíamos que los pacientes nos iban a llegar tan rápido, cuando leí el diagnostico, dije ‘¿no?, cómo nos llegó tan rápido’ y uno empieza a pensar, y si me da algo”, declaró Guillen.

“Por mí los pacientes tienen una identidad, se puso muy intenso, había dos o tres, de pronto se convirtieron en diez, en doce, hasta que llegó el momento en que ya teníamos 30 a 40, el servicio de Urgencias se hizo 100% Covid, no había donde meter al resto de los pacientes”, dijo.

Guillen debe registrar a los pacientes para que tengan una identidad, desde el que llega, el que está en cama, el que egresa, maneja las cifras de los apoyos ventilatorios, los pacientes en espera y todo la cuestión administrativa médica del paciente.

“Tú tienes el familiar, ves la angustia, nosotros también corremos el peligro, y mucho, llegamos a tener dos pisos y medio llenos de pacientes, ahorita disminuyó considerablemente, pero no debemos bajar la guardia”, pidió.

“Tú ves cuando les dicen desgraciadamente que su familiar falleció, los ves como se desmoronan, como lloran, y lo sientes, porque tu viste como llegó el paciente, y como estuvo el familiar preocupado”, mencionó.

“La gente cree que es uno el que no los deja pasar, pero también es por la seguridad de ellos, el paciente ya está atendido, pero quieren verlo, a veces si llegan algunos muy groseros, es una cuestión de seguridad, para evitar que el familiar caiga también”, platicó.

LO DÍFICIL

En una contingencia de esta magnitud, cada día representa un reto, sin duda alguna, lo más difícil, es cual la enfermedad golpea de frente a un ser querido, o conocido, compartió Guillen.

“Yo registro a un paciente como miles que registras, y me sonó el nombre, cuando di mi recorrido, veo que es una persona que conocía desde hace más de 15 años, cuando yo empecé a jugar beisbol y en la universidad”, relató.

“Verlo ahí sin poder respirar, verlo luchando, fue algo muy difícil, me acerqué y le dije que yo estaba ahí, que estuviera tranquilo y que su familia estaba ahí, antes de terminar mi turno, falleció, es lo más difícil hasta ahorita”, recordó.

Ver a los familiares de compañeros de trabajo, también se ha vuelto una situación difícil, ya que se han convertido en amigos, lo que provoca empatía entre el personal de salud, explicó.

CAMBIOS

Las medidas de seguridad sanitaria que debe implementar Guillen para evitar contagiar a su familia son muy estrictas, por lo que en un inicio había estrés de por medio, hoy en día han automatizado estos protocolos, volviendo más llevadera la contingencia.

“Al principio era nadie me hable, nadie me toque, antes de que empezáramos a usar los overoles, ahora con que tu familia ya sabe que no te hable y no te toque hasta que ya te bañaste, tu ropa está en la lavadora, los zapatos afuera, ahora es más rutinario”, describió.

LECCIÓN

La mayor lección que le deja la pandemia, es que la sociedad debe de cuidar mejor su salud física y mental, ya que la edad dejó de ser un factor para agravarse, reflexionó la enfermera.

“Así como hemos tenido pacientes de 60, 70 años, hemos tenido de 20, manejaban que la edad era un factor, pero ahorita el factor de riesgo es tu salud, a lo mejor desconoces que tienes algo, y corres el riesgo”, explicó.

Dentro de la contingencia también han tenido momentos que representan un respiro, como el que salga adelante un paciente que estuvo intubado, esos motiva a todo el personal de salud, declaró.

“No digo que ya la libramos, pero espero que la gente haga conciencia, a lo mejor un 80% de las familias ya tuvieron a alguien con el virus, ojala que digan vamos a motivar al otro 20% a que se cuiden, porque sino nunca se va a normalizar”, explicó.

Expresó que nadie obliga a la gente, a que vaya a lugares como centros comerciales, casinos, o gimnasios, si bien es cansado pasar cuatro meses encerrados, entre más se apliquen, más pronto saldrán de esta pandemia.