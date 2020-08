Cuidar la salud mental, de los héroes es su misión

MEXICALI,B.C.- La sociedad los llama héroes, pero son personas con miedos y ansiedades, explica Mario Douglas, el psicólogo que de manera voluntaria ayuda a los médicos y enfermeras que atraviesan procesos traumáticos en medio de la contingencia Covid-19.

Recordar como un médico le decía “Ayúdame, tú eres el profesional, no me dejes solo”, quebró a Douglas, quien aboga por reconocer la humanidad del personal de la salud, y cuidar que la esperanza no desfallezca, aun cuando la tragedia los superaba.

“Como profesionales pueden decir cómo atender a un paciente, pero yo los vi actuar como humanos, vi su evolución y cómo se adaptaron, cómo de un momento caótico despegaste a crecer, saber cómo vivieron la pandemia”, relató conmovido.

El Hospital General de Mexicali (HG), lanzó una convocatoria para integrar un equipo de acompañamiento psicológico, coordinado por Jorge Montoya; de 42 personas que iniciaron la capacitación, solo tres psicólogos tuvieron la convicción de prestar su servicio, recordó.

“Fue abrumador ver como un grupo numeroso de colegas, se redujo al ver el dónde y cómo haríamos el trabajo, fue mi primer shock, entendí el efecto de la pandemia, la preocupación que genera, empezamos en marzo, para abril ya estábamos en los pasillos del HG”, declaró.

Desde que iniciaron su servicio, les proporcionaron el equipo de protección personal, siempre los hicieron sentir parte importante de la maquinaria del nosocomio, recordó Douglas.

“Es nuestra responsabilidad escucharlos, y ayudarlos a funcionar mejor para afrontar lo que estábamos viviendo”, comentó el experto en salud mental.

MOTIVADOR

“Hubo una amiga que cuando le platiqué que iba a asistir al HG, me dijo ‘yo no creo que tu propósito profesional sea ir a ayudar, nada más por ayudar, te puedes infectar y morir’, a mi me indignó mucho, porque yo sí creo que es un sentido de ayudar”, declaró.

Douglas es experto en depresión, ansiedad y estrés, por lo que pronosticaba que tarde o temprano el personal de salud pasaría por estas crisis, y sentía la responsabilidad de estar ahí para tratar de sacarlos adelante.

“Me era preocupante pensar que nuestros médicos y enfermeros podrían empezar a incapacitarse por sensaciones o pensamientos, harían falta manos, y después podrían menos, eso es lo que me invitó a hacerlo, lo hice de corazón, por convicción”, dijo.

EVOLUCIÓN

Ver la evolución de la pandemia, desde la perspectiva del comportamiento humano, ha sido muy interesante para el psicólogo, explicó, empezaron con sesiones grupales, posteriormente fueron acercamientos individuales,entre siete psicólogos.

“De acuerdo con la intensidad del trabajo, era el desgaste físico, era el nivel e intensidad de las intervenciones, porque aunque el enfermero y el médico tienen muchos recursos emocionales, al final también son humanos, y sienten la presión y el desgaste”, mencionó.

No hubo constancia en el desarrollo, declaró que había momentos en que no había respiro entre intervenciones dentro del HGM, aunado a que la mayoría al ser voluntarios, tenían que cumplir con otras obligaciones, Douglas atiende su consultorio y es docente.

“Nos tocó entre nosotros mismos hacer nuestras intervenciones, porque terminábamos devastados por lo que escuchábamos, o impactados por los procesos que nosotros mismos vivimos, porque también eran acercamientos a personas que tienen duelos inconclusos”, dijo.

Abrumador ha sido la labor dentro del HGM, describió, ya que han tenido que intervenir desde las sesiones grupales, hasta la contención de crisis emocionales del personal, pacientes o familiares de internados.

Ver los daños físicos en los médicos y enfermeras, es un aspecto difícil para Douglas, ya que cada día tienen una batalla con el propio equipo de protección personal, él tiene que convencerlos que ese dolor físico es por su propio bien.

“Para ellos es decidir cada día ponerse el traje, pelearse con su apasionamiento, convicción de enfermeros o médicos, por el cansancio, verlos trabajar una jornada de 14 o 16 horas, el factor humano siempre marca la pauta”, declaró.

“Hubo un acontecimiento que me impactó muchísimo, ver a un médico con gran experiencia que hace su trabajo con gran vocación, y en un momento me dice ‘dime ¿qué hago? Porque tú eres el profesional en esto’; ver a alguien con esa envergadura decir ‘ayúdame’, es una gran responsabilidad y es impactante”, reflexionó.

“Cuando salíamos de trabajar, y llegábamos a nuestras casas, llegue a compartir, y con llanto, creo que encontré el propósito de porqué decidimos estar en esta profesión”, compartió.

INTERVENCIÓN

Douglas ha enfrentado pandemia del miedo y la ansiedad que generó el coronavirus, sus intervenciones han contenido a médicos y enfermeras que por aspectos mentales, estuvieron a punto de tirar la toalla.

“Son episodios ansiosos que no pueden contener en el cuerpo, temblores, palidez, un ataque de pánico, y lo tenemos que atender con las estrategias que nosotros manejamos en todo lo que conlleva ese tipo de reacciones, la clave era la responsabilidad y mucha humanidad”, dijo.

“Si me preguntas cómo lo hiciste, te diría que lo hice con mucha humanidad, empatía, mucho respeto hacia ellos, porque esto es consecuencia del cansancio, del estrés al que están sometidos”, mencionó.

Esta situación también cambia el estado anímico de Douglas, ya que debía mantenerse con templanza frente a una persona que rompía en llanto, para poder acobijarlo en su proceso y que él pudiera seguir funcionando, ejemplificó.

“Sale uno impactado, no por la tensión, sino por ver a una persona que va apagando su vida, hubo compañeros que salían llorando, pero sales valorando la vida, es una experiencia que lejos de modificar mi estado de ánimo, modificó mi concepto de vida”, precisó.

SACRIFICIOS

El pertenecer al equipo que de frente atiende la contingencia Covid-19, implicó sacrificios personales, como no poder abrazar a su mamá por cuatro meses, al tener un perfil de riesgo, relató Douglas.

“Era verla desde fuera del cerco y solo preguntarle cómo estás, creo que eso sí me impactó, porque soy una persona muy ‘abrazona’, y no abrazar a tu mamá, llegó un momento en que me hacía falta sentirla”, compartió.

Ver que el equipo psicológico logró conectarse con el personal de salud, es una de las más grandes satisfacciones que le ha dado esta experiencia, ya que en un inicio, temía que no se lograra la apertura con los especialistas en la salud mental.

DEJA COVID UNA LECCIÓN DE VIDA

“ Nos enfocamos tanto a veces en el celular, en la computadora, en el diario vivir, y no te das cuenta que la vida se va así de rápido, y cuando menos te das cuenta la gente se va, y esa fue la gran lección de vida, aprender a vivir”, relató.

“La lección fue la cantidad de veces que vi a personas muy preparadas, a humanos, a mamás, papás, generando este trabajo y peleándose consigo mismo para realizarlo, verlos haciéndolo con amor, veía lo de los héroes, y yo decía, ojalá eso compensara lo que ellos viven, porque ellos también tenían miedo, igual que nosotros”, abundó conmovido.

“Verlos trabajar con sus caras lastimadas, aunque yo siento que estoy cumpliendo un propósito, no es nada comparado con lo que ellos hacen”, reflexionó el psicólogo. Finalmente invitó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades, y sobre todo, a procurar tener mejores hábitos en el consumo de alimentos, y la activación física, con el fin de mejorar la salud propia