Cuestionan diputados a Procurador sobre atención en Ministerio Público

MEXICALI, Baja California.- Diputados de la 23 Legislatura del Estado cuestionaron al Procurador de Justicia sobre la falta de atención a las denuncias por parte de agencias receptoras de la institución encargada de la procuración de justicia.

El diputado panista, Miguel Ángel Bujanda Ruiz, fue quien realizó el primer cuestionamiento en relación a una denuncia que interpuso y que hasta ayer no fue llamado a comparecer.

Esto fue durante la comparecencia realizada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde el titular, Cristian Colosio Lule, indicó que es en base a determinación que se informa a la víctima.

“El Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (Sejap), son quienes reciben denuncia por víctimas de delitos que tenemos un cambio significativo (…) el Ministerio Público tiene facultades para decidir recibir o no la denuncia”, manifestó.

Esto en base en lo que exponen durante la declaración ante los agentes del Ministerio Público, dijo, no son considerados como delitos, por eso es que se toma la determinación de no iniciar.

Por parte del diputado de Morena, Juan Manuel Molina García, afirmó sobre una seria área de desatención en unidades receptoras, siendo éste algo que se ha visto en diversos centros del estado.

“Es una actitud recurrente no recibir las denuncias o encontrar como no recibirlas, se les dice que no procede, cuando la única persona que puede decir eso es una resolución por no delito”, comentó.

Ante esto Colosio Lule respondió que hoy en día se puede en base a hechos reales que da el ciudadano determinar si es verdaderamente un delito y en su momento recibirlo.

“El tema es si se va a reclasificar porque probablemente el ciudadano acude a la Procuraduría y da una versión de los hechos, y posteriormente acude a decir que tiene más información”, detalló.

Durante la comparecencia del titular de la Procuraduría Estatal indicó que Baja California se ubicó como una de las que tiene mejores estrategias para combatir el Secuestro.

La incidencia del delito se ha abatido hasta en un 91%, esto comparado con la incidencia que se presentaba hace once años, así como también en comparativo a administración pasada bajo un 73%.

Uno de los puntos fuertes fue el tema del incremento en el número de homicidios, por lo que se modificó la estrategia para investigación y la reestructuración de la Unidad de Homicidios de la Procuraduría.

Se reforzó con Agentes del Ministerio Público más experimentados de la institución, aumento el número de policías asignados, en los primeros dos meses del cambio de operatividad.

De igual forma la consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal se aumentaron casos judicializados, entre el 2014- 2018 fue un incremento del 146%.