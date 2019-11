Cuenta sector salud con 35% de medicinas en almacén

MEXICALI, Baja California.- Solo un 35% de medicamentos en abastos de primer nivel es con lo que cuenta el Estado, expresó el titular de Salud en Baja California.

El doctor Alonso Pérez Rico indicó que al asistir a los almacenes, estos cuentan con desabasto de medicinas para mandarlas a las unidades de salud, por lo que estará tomando acciones puntuales.

“Todos los días tengo reuniones con el secretario de finanzas, pues tenemos que ir subiendo el abasto de medicamentos de forma gradual, haciendo compras extraordinarias enfocándonos en lo crítico”.

“Y lo crítico no nada más es lo oncologico, si no es lo de urgencia, es las apendicitis, las coles, el antibiótico para la neumonía, por lo que todo esos temas me preocupan”, explicó.

Ayuda del gobierno estatal y federal

El titular de Salud indicó que este trabajo no se hará solo, pues contará con la ayuda del gobierno Estatal y Federal, pues están viendo las diferentes fuentes de financiamiento.

“Yo he ido a México las últimas dos semanas, cuatro veces a expresar este sentir, por lo que el gobierno Estatal y Federal nos van a ayudar”.

“Así que estaré informando cuando vayamos en el 40%, en el 50%, porque lo de ahora es algo que se sabía durante la transición, ya que cuando se hablaba de un 80% eso no fue real”, comentó.

Mejor administración

El doctor Pérez Rico argumentó, que también está administración será mejor calculada, con finanzas claras y mejor administradas.

“Vamos a trabajar, mi compromiso es la transparencia de la compra, cuando nos costaba, cuanto nos cuesta, y eso nos va a permitir tener medicamentos, lo cual es eficiencia en el gasto”, señaló.