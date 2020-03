Cuelgan "tendedero del acoso" en la Facultad de Ciencias Humanas

MEXICALI, Baja California.- Un tendedero del acoso fue colgado dentro del área del "muro de los lamentos" en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

En dicho tendedero se podían leer mensajes anónimos donde las estudiantes de la facultad expresaban el rechazo y repudio hacia los comportamientos impropios de docentes y alumnos.

"El profesor x me agregó a facebook para pedirme fotos desnuda, por supuesto me negué" y "el profesor x me acosó en 1er semestre y en 6to me sigue acosando", son parte de los mensajes.

Foto: Daniel Reséndiz

Cartas en el asunto

Adolfo Soto Curiel, director de la Facultad, señaló que aplaude el movimiento por parte de las estudiantes, pues debe haber cero tolerancia en el tema.

Expuso que deberá darse seguimiento al tema y poner cartas en el asunto, además que invita a las estudiantes a mandar sus denuncias a la aplicación móvil de la UABC llamada "No más".

Foto: Daniel Reséndiz

La denuncia se hará anónima para tener un seguimiento más preciso pues la tolerancia es cero en estos casos", comentó.

Indicó que anteriormente a profesores de asignatura, se les ha despedido por temas de acoso, pues las denuncias se hicieron llegar de manera legal.

Foto: Daniel Reséndiz

"Se retiró a ese profesor hace un año pues había una denuncia abierta en su contra y mientras ese proceso este abierto yo no lo podía tener dando clases", expresó.