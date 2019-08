Cuelga el mandil

Aunque Doña Julia fue una de las participantes más divertidas de “MasterChef Mx: La Revancha”, tuvo que lidiar con una lesión en su mano que la sacó de la competencia.

La recién expulsada de la cocina más conocida de México dijo sentirse cobijada por el apoyo de los televidentes que no se perdían el programa.

En entrevista para LA CRÓNICA, compartió que su salida fue difícil, ya que desde el principio tuvo que competir al lado de la Sra. Lourdes con quien ya había tenido desacuerdos anteriormente.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

Situación a la que se sumó su herida en dedo que requirió puntadas. “Desgraciadamente me corté un dedo y ya no pude continuar… la cortada fue grande, me tuvieron que cocer y de hecho yo ya no podría continuar. Al final de cuentas hubiera hecho el mejor o el peor, de todas maneras iba a salir”, comentó Doña Julia.

Aunque se fue triste, al mismo tiempo se dijo agradecida con sus compañeros, los chefs y sobretodo con el público, quienes lamentaron su salida en las redes sociales.

“Más por los que me estaban siguiendo, más que nada por eso me siento triste porque toda la gente fue bien linda conmigo, estoy muy agradecida con ellos”, señaló.

Y aunque, en su primera participación no fue tan bien recibida por el público, en esta ocasión demostró ser una contrincante digna de “MasterChef Mx: La Revancha”.

“Me dio gusto regresar, es muestra de que soy buena cocinera porque invitaron a los mejores cocineros”, agregó.

“No querían que yo ganara pero eran pocos, pero a toda la gente que no quería que yo ganara de todas maneras yo estoy muy agradecida con ellos porque se acordaron de mí”, concluyó.

Doña Julia se convirtió el domingo pasado en la cuarta expulsada del programa, quedando 14 participantes más en la competencia.