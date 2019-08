Crecen las quejas por servicios médicos

MEXICALI, Baja California.- En el primer semestre de 2019 se realizaron 392 atenciones, sobrepasando con el 62% las quejas del año pasado en el mismo periodo, declaró la directora de la Comisión de Arbitraje Médico (CAME).

Elba Cornejo Arminio dijo que hay una importante cifra de casos en que los médicos han caído en la usurpación de funciones, un delito penal, que a la fecha no ha sido canalizado a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Justificó que el aumento se debe a una nueva oficina del CAME en Tecate, Rosarito y en Los Algodones, con el objetivo de elevar la calidad de los servicios de salud en Baja California.

Se busca que el servicio consista en un tratamiento y un médico correspondiente al diagnóstico para, sobre todo, evitar la usurpación de funciones de los médicos al hacer un procedimiento quirúrgico.

“Hay médicos generales que se ostentan de hacer colecistectomia, médico cirujanos que ostentan hacer cirugía plástica, entre otras irregularidades en la atención, es una realidad que debemos de afrontar”, comentó.

El 40% de las quejas es por médicos odontólogos, seguido de los médicos generales con el 22%, de los cuales más del 80% es porque se ostentan como el especialista quirúrgico, es decir, usurpación de funciones.

“El riesgo es que puede que haya muchos médicos que hagan esto, pero nosotros nada más atendemos los casos en que se haya puesto una queja”, declaró la experta en medicina.

Cornejo recordó que la usurpación ha sido frecuente en cirugías estéticas y procedimientos especializados como la cirugía bariatrica o alguna de ginecología. Incluso reenvió un comunicado para que los odontólogos cesen de realizar a la bichectomia y procesos de botox.

En Baja California hubo una queja de este tipo, la cual no llegó a una conciliación, este procedimiento solo puede realizarlo un cirujano plástico. “Vamos a firmar un convenio con la PGJE, significa que si alguien se queja en la Procuraduría los canalicen a la CAME, y que cuando a mi me llegue el caso de usurpación, lo denuncie en la procuraduría, estamos afinando esos procesos”, explicó.

La CAME ofrece confidencialidad, anonimato, imparcialidad, y gratuidad en los servicios, promueven la no judialización del acto médico, para que la labor en salud no sea evaluada por abogados, sino por un consejo de médicos expertos, abundó.

Comentó que en caso de no llegar a una conciliación amigable, el expediente es mandado al Consejo Estatal de la CAME, para que dicten una resolución a favor de una de las partes, basados en opiniones técnicas de los colegios médicos, terminando en un laudo, lo cual tiene el mismo peso que la decisión de un juez.

El primer laudo de este semestre, resultó a favor del médico, ya que la quejosa señalaba que le habían quitado un ovario en una operación de banda gástrica, lo cual no sucedió, no obstante, señalaron las irregularidades que cometió el médico.

“No vamos a estigmatizar el acto médico, téngalo por seguro, pero tampoco vamos a solapar las irregularidades de médicos charlatanes”, concluyó.