Covid-19 afecta venta en locales de centros comerciales

MEXICALI, BC.- Ante la contingencia sanitaria para evitar el contagio del Covid-19, la venta en locales de centros comerciales ha ido a la baja.

Locatarios expusieron que durante los últimos días la afluencia de clientes ha disminuido, pues al parecer están siguiendo las recomendaciones por parte de las autoridades.

Indicaron que otros compañeros comerciantes han decidido cerrar sus locales, pues dentro de los pasillos, es evidente la ausencia de los mexicalenses.

La señora Ramona, quien es cajera de una tienda de ropa, expresó que los días se han tornado largos, pues poco son los clientes que consumen en la tienda. “La verdad está muy solo y no sabemos si pronto también nosotros vayamos a cerrar como otras tiendas, pero por el momento tenemos que venir a trabajar”, indicó.

SIN FAMILIAS

Misael, empleado de una tienda de juguetes, expuso que pocas son las familias que llegan verse ya en la plaza, pues por lo regular los fines de semana la tienda tiene bastante gente. “La tienda está sola hoy y eso en domingo es preocupante, pero pues sabemos que la gente tiene que cuidarse, así que esperemos que esto pase pronto”, mencionó.

ESPERAMOS NO CERRAR

José Ángel, trabajador de un establecimiento de helados, señaló que al estar en la zona de alimentos de la plaza es notoria la falta de personas, pues poca gente se acerca al negocio.

“Esperamos no tener que cerrar, pero la verdad es que viene poca gente y eso pues no nos conviene, pero hasta el momento no han dicho nuestros jefes, así que habrá que esperar”, comentó.