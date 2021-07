Covid-19: Aplican 3 mil 803 segundas dosis de Pfizer en Mexicali

Este 12 de julio se reactivó la vacunación con segundas dosis del laboratorio Pfizer en Mexicali, avanzando con 3 mil 803 dosis que se suman a los esquemas completos de protección contra el Covid-19.

Al cierre de la jornada de vacunación contra Covid-19, segundas dosis de Pfizer, sumaron en la Plaza Cachanilla 2 mil 040 dosis, en Plaza Sendero 1 mil 109 dosis, y en el Cobach de Guadalupe Victoria 654 dosis, reveló la Secretaría de Salud.

Esto como parte de la remesa que se destinó a la capital con 15 mil 168 dosis, en total hay 1.9 millones de personas en Baja California con un esquema completo de vacunación, logrando con ello la inmunidad de rebaño, mencionó el secretario de salud, Alonso Pérez Rico.

Meli Tafoya Venegas, estaba preocupada porque se venció el tiempo indicado para aplicarse la segunda dosis, no obstante, tras recibir su esquema completo, dice sentirse más tranquila.

Foto: Daniel Reséndiz

“Mi hija me habló por teléfono y me dijo que había muy poco tiempo de espera en La Cachanilla, y efectivamente, muy poco tiempo de espera, la persona que me vacunó muy profesional porque no sentí nada”, comentó.

“Estaba preocupada, nunca bajé la guardia aunque tenía la primera dosis, porque tengo 59 años, estoy por entrar a la tercera edad y soy fumadora, lo dejé de hacer y trato de ejercitarme, para reforzar mi sistema inmune”, comentó.

Margarita López Hernández, logró al fin obtener la segunda dosis, luego de varios intentos, ya que cuando acudía por la vacuna, le avisaban que ya se había terminado la remesa.

Foto: Daniel Reséndiz

“La primera vacuna me la pusieron en el Cobach, y cuando vinimos aquí, ya se habían terminado, no alcanzamos, estaba la vuelta y vuelta a la Cachanilla, y pues ahorita que nos dijeron que estaba calmado, dije ‘pues vámonos’, bendito sea que la atención fue maravillosa”, declaró.

“Tenía pendiente de que pasara más tiempo de lo recomendado para la segunda dosis, claro que hay una preocupación de que llegue, porque no nada más es un beneficio para mí, es para todos los que estamos aquí con este calor tan fuerte”, comentó.