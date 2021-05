Cova’s mantiene ‘guardia arriba’

Ser los actuales bicampeones del certamen y estar invictos en la segunda vuelta no los pone como los únicos favoritos a llevarse el título de la Liga Urbana de Primera Fuerza, así lo comentó el mánager del equipo Cova’s Batting Camp, Carlos Covarrubias.

“El equipo está muy bien y tenemos un buen nivel en estos momentos, pero cada domingo es muy competitivo y los demás equipos también tienen la posibilidad de hacer bien las cosas”, expresó Covarrubias.

Los Cova’s tienen cuatro triunfos sin derrota en la parte complementaria del certamen, no obstante, afirmó que quiere seguir viendo una buena de cara de cada uno de sus jugadores de cara a los últimos seis encuentros de la competencia.

“En general me ha gustado todo lo que he visto de los muchachos. Se han incorporado muchos jugadores versátiles, pero no hay nada seguro, tenemos que continuar mejorando para vencer a equipos que están muy bien reforzados también”, añadió.

En su último juego desarrollado el pasado domingo, los Cova’s derrotaron a 805 Baseball Club con paliza de 18-2, en tanto que el 25 de abril, vencieron a los Aguados de Aceros y Perfiles por 12-8.