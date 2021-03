‘Cortan’ agua diariamente a mil empresas

MEXICALI, B.C.- Por retrasos en el pago por el consumo de agua, diariamente la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), realiza hasta 1 mil cortes del suministro a empresas, situación que en algunos casos, deriva en litigios y amparos.

El director de la Cespm, Armando Fernández Samaniego, explicó que en el 90% de los casos, la instalación de reductores de agua a empresas, se debe a que no pagaron el consumo de agua.

Alrededor de ocho de cada diez empresas a las que les instalan el reductor, realizan su pago rápidamente, ya que requieren el insumo del agua para poder seguir operando, precisó el director del organismo operador del agua.

No obstante, las empresas que no están de acuerdo con los cobros han emprendido acciones legales, para protegerse y tratar de revertir las limitaciones impuestas por la paraestatal.

Fernández Samaniego informó que actualmente enfrentan 100 litigios por amparos, hasta el momento ninguno ha procedido, pero tampoco se han descartado, esta carga de casos, es llevada por el Departamento Jurídico de la Cespm.

“Pueden ser desde 400 hasta 1 mil al día, nada más de cuentas no domésticas, acuérdate que las cuentas domésticas, ahorita el Gobernador nos instruyó a no poner reductores”, declaró el director de la Cespm.

Las deudas van de los 250 a los 25 millones de pesos (MDP), así como 140 pesos más IVA por la reconexión, los cortes se han realizado a grandes empresas de cereales, pan, e industriales, reconoció.

“Se le corta al que no pague, andan pagando entre ocho o nueve de cada diez que se les corta, porque sin agua no nada más no pueden producir, sino que no pueden garantizar a sus empleados la salubridad necesaria, ellos saben que tienen que pagar”, declaró.

Aseveró que no se van a prestar a debatir o negociar lo que las empresas deben, si acaso se les cita, se les explica el motivo de la deuda, solo se puede acordar el tiempo para pagar, pero no se pueden programar varios abonos.

“Un error que cometía el organismo, el organismo no es banco para estar financiando a los empresarios, en todo caso que pidan dinero al banco para que le paguen a la Cespm”, aseveró.

“No tienen derecho de estar conectados a las redes de agua de la ciudad, por ser morosos, y se les quita también el servicio de drenaje, hay empresas que nunca pagaron en 50 años, vamos de las más recientes a las más antiguas”, compartió.

“Ha habido más de 100 amparos, ni uno nos han ganado, nosotros nos basamos en la Ley de Ingresos del Artículo 10, no nos han ganado ni un solo amparo”, comentó el titular del organismo del agua.

Fernández Samaniego calificó de “abogados timadores” a quienes están llevando los litigios de las empresas para obtener un amparo en contra de las acciones de la Cespm, ya que argumenta que no hay manera de que le ganen a la Ley