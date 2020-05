Convierte su casa en una galería de Van Gogh 

Entusiasmada por su amor a la pintura, la joven Danna Camila Rodríguez convirtió las paredes de su casa en obras de arte durante esta cuarentena.

Inspirada por Vincent Van Gogh, el pintor postimpresionista, Danna decidió darle a cada pared la oportunidad de ser una obra diferente, pasando desde "la noche estrellada", hasta por el "Campo de trigo con cipreses" del pintor europeo.

Foto: Javier Gallegos.

La joven expuso, que esta decisión la tomó debido a que por la contingencia derivada del Covid-19, no quería sentirse estresada o con ansiedad, sumado a que sus padres la motivaron a hacerlo.

"Yo siempre he estado acostumbrada a caminar y salir para sentirme bien, pero ahora con la contingencia me estaba estresando y necesitaba hacer algo".

"Así que decidí pintar porque es algo que me gusta hacer y me relaja, ayudándome a despejarme fácilmente y me hace sentir mejo, además que mis papás me animaron a hacerlo", expresó.

Foto: Javier Gallegos.

Amor por el color

La joven Danna, quien mostró la próxima pared que esta por pintar en el patio de su casa, expresó que los colores de las pinturas de Vincent Van Gogh, es algo que la entusiasma y hacen que dicha cuarentena sea más llevadera.

Me gustó mucho su obra desde niña a pesar de que él no pudo ver el éxito que tuvo su trabajo y como influyó en otros artistas y jóvenes seguidores como yo".

"Pero puedo decir que sin duda trabajar con sus colores, ver su estilo e intentar plasmarlo en mi casa, me hace sentir muy cómoda pues en mi casa apoyaron la decisión", expresó.

Foto: Javier Gallegos.

Despejando la mente

Camila quien también compartió que su hermana menor gusta por el arte, señaló que también pintar ha hecho que se aleje un poco las redes sociales y las fatídicas noticias sobre el coronavirus.

"Uno puede volverse muy ocioso estando tanto tiempo en las redes sociales y pues trato de despejarme de todo para enfocarme en pintar y que mi casa se mire distinta".

"Así que cuando al terminar de pintar les muestro a mis amigos, me dicen que se sienten orgullosos y que esperan visitar la casa para cuando todo esto haya terminado", mencionó.

Foto: Javier Gallegos.

Aprovechar el tiempo

La joven seguidora del pintor neerlandés, por último compartió que el pintar en esta cuarentena puede ser un motivo para aprender algo nuevo si es que se desea tener una nueva habilidad.

"Yo entiendo que estamos en una contingencia y que es necesario resguardarnos, pero hacer algo que te haga sentir bien, puede hacer más llevadera la situación".

"Así que yo los invito a que hagan algo, pintar, cocinar, aprender una nueva habilidad y que la practiquen, pues considero que se sentirán mejor consigo mismos", indicó.