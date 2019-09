Convence ‘IT: Capítulo 2’ en su estreno

Apenas se estrenó hace unos días y la película “It: Capítulo 2” convence en su segunda adaptación de la obra de Stephen King.

La cinta que comienza 27 años después con Mike Hanlon (Isaiah Mustafa) llamando a sus amigos de la infancia: Bill (James McAvoy), Beverly (Jessica Chastain ), Richie (Bill Hader), Eddie (James Ransone), Ben (Jay Ryan) y Stan (Andy Bean) para regresar a Derry.

Para que, tal como lo prometieron, acabar con Eso, el tenebroso payaso que derrotaron de niños y que de nuevo los acecha. Aunque no todas las adaptaciones de Stephen King a la pantalla grande han sido siempre las mejores y muchas veces el autor termina no aprobando estos productos, en esta ocasión no es el caso.

El escritor escribió en Twitter que ya había visto la cinta y que le había parecido magnífica, así que si tiene su aprobación, debe ser una pieza que vale la pena ver.

Según la crítica experta en cine, la película en si no es perfectamente aterradora, pues cuenta con una gran carga de comedia, lo que demuestra que el terror y el humor pueden ir de la mano.

Por lo que, los expertos le han dado puntuación positiva, sin embargo destaca la duración de la cinta de 2 horas y media, pero eso sí aplaudiendo el elenco que conforma esta nueva versión de “It: Capítulo 2”, la cual ya está en cines locales.