Contra todos, unidas y fuertes

ASOCIACIÓN CIVIL

Sus vidas y las de toda su familia se vieron interrumpidas por el crimen considerado como el más lesivo en el mundo: la desaparición de un ser querido, un hijo, un hermano, un esposo, un ser humano.

Con el dolor de esa ausencia en su contra, las familias y madres deben enfrentarse a un sistema burocrático que no comparte su urgencia de saber qué pasó con sus hijos, sus esposos, sus familiares, y la evolución natural en este escenario, fue organizarse por su cuenta para buscarlos.

El dolor las unió, pero las volvió más fuertes. Con el rostro de Irma Leyva Sosa al frente, acompañada de otras mujeres, como María Fonseca, Alma Díaz, Elba Calderón o Imelda López, representan la persistencia que una mujer puede asumir ante situaciones adversas.

Tal solo durante este año han participado en media docena de jornadas de búsqueda en el municipio y han presionado a la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Gobierno y a la Comisión de Búsqueda para esclarecer las desapariciones forzadas de sus familiares.

Deben sobrellevar su propio dolor para alzar la voz por las demás madres y familias que sufren la desaparición de seres queridos, en un país donde los niveles de impunidad permiten que se resuelva menos de 1 caso por cada 10 que son denunciados.

“Para nosotros se acabaron las navidades, los años nuevos felices, por más que quieras, algo te hace falta”, expresa Irma Leyva Sosa, quien busca a su hijo Diego Alonso, desaparecido desde hace 12 años.

“La vida continúa y nuestra búsqueda no va a ceder hasta que los encontremos o nos quedemos en el camino”, comenta Leyva Sosa

Han elevado el lema “Hasta Encontrarles” en un mantra que no las deja día o noche. Asumen las búsquedas de la manera más personal y se han fijado la meta de encontrar a sus desaparecidos, vivos o muertos, para tener un lugar en donde llorarles.

“Ya no le veía sentido a la vida, estoy incompleta desde que no tengo a mi hijo”, asegura Imelda López Bastidas, quien busca a su hijo Pierre desde hace 14 años. “Mi nieto me dio nuevas ganas de vivir, tenía que buscar un propósito y una parte era buscar a mi hijo”, dice. “He aprendido a vivir con el dolor, pero no quiero morir sin saber qué le pasó a mi hijo”.

A pesar de la pandemia del 2020, se las ingeniaron para llevar a cabo operativos de búsqueda, en las que soportan largas caminatas, el frío, el calor y el cansancio. Cuando no están en las jornadas, en redes sociales acopian ayuda a través de denuncias y la publicación constante de los rostros de sus desaparecidos.

Confían en que la creación y operación de la Comisión Estatal de Búsqueda pueda acelerar la obtención de resultados en un tema tan sensible como la desaparición forzada de personas en Baja California.

Por su valor, su dedicación y su demostración de lo que el amor de madre puede llegar a ser e inspirar, la agrupación Madres Unidas y Fuertes fue elegida como Personaje del Año por el equipo de LA CRÓNICA y EL IMPARCIAL en Mexicali.