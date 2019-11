Continuarán albergues sin apoyo económico federal

MEXICALI, Baja California.- La federación continúa con su política de no entregar apoyo económico a los albergues que atienden a la población migrante en Baja California, confirmó el delegado único federal Jesús Alejandro Ruiz Uribe.

Esto como parte de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha retirado los apoyos federales a diversas asociaciones civiles desde el inicio de su gestión.

Sin embargo, el funcionario indicó que se mantiene la oferta de entregar apoyo en especie o por medio de convenios en el pago de la energía eléctrica, evitando que se les corte la luz.

Tienen ustedes abiertas las puertas si solicitan algún tipo de víveres” aseguró “y el apoyo para que si van a pasar camas o alguna cosa, nos digan y armamos el acuerdo con donativos”.

Informó que cinco albergues en Mexicali ya recibieron apoyos en el pago del recibo de luz, siendo estos Alfa y Omega, el Hotel del Migrante, Grupo Ayuda al Migrante AC, grupo Ángeles de Mexicali y Casa Betania.

Por parte del Gobierno del Estado, se busca también la posibilidad de brindar un apoyo parecido en el tema, además de la posibilidad de gestionar apoyos con autoridades estatales.

“Recursos económicos del gobierno federal a favor de asociaciones civiles de cualquier tipo no va a existir, es una política pública del presidente de la república” afirmó “eso no quiere decir que de parte del gobierno del estado no se pueda generar algo”.

NECESIDAD

Por su parte, representantes de albergues en Mexicali que acudieron a una reunión con el delegado federal agradecieron el apoyo en especie, aunque si reafirmaron la necesidad de contar con estos recursos faltantes.

Altagracia Tamayo, directora de Cobina AC, aseguró que la ayuda que anteriormente otorgaban los gobiernos estatal y federal era elemental para los albergues, quienes han atendido las últimas crisis migratorias en la región.

“Lo más justo y necesario es que si nos apoyen” solicitó.

Por su parte el líder de Ángeles sin Fronteras Sergio Tamai, uno de los beneficiados por el apoyo en el pago de luz, reconoció el avance en los trabajos con las autoridades federales.

“Creo que hemos avanzado y podemos avanzar mas” dijo.