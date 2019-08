Continúa manifestación de burócratas y maestros jubilados

MEXICALI, Baja California.- Decenas de maestros del SNTE sección 37 y burócratas jubilados, continúan manifestándose por la falta de pago, a las afueras de las instalaciones de Issstecali.

Los profesores, a pesar de las altas temperaturas que presenta el día, comentaron que no se moverían, pues esperan presionar más hasta ver efectuado el pago.

No son limosnas

Lázaro Mosqueda, secretario general de burócratas en Mexicali, quien expuso su inconformidad rodeado de sus agremiados, comentó que su gente no está pidiendo limosna, pues ya trabajaron por su salario por muchos años, y se les deben más de 70 millones de pesos a nivel estatal.

“Esto no lo podemos permitir, fueron más de 30 años de trabajo como servidores públicos, que el que no reciban su pago es un insulto, pues no están pidiendo limosnas, ya que tienen un mes para conseguir el dinero”.

“Además si estamos aquí, es porque Issstecali tampoco está surtiendo de medicamento para muchos de nuestros jubilados quienes los necesitan y al no tenerlos tienen que comprarlos por otra parte, así que no nos moveremos”, expuso.

María Luisa Gutiérrez Santoyo, líder sindical de la sección 37 del SNTE, a su vez expuso, que el adeudo para ellos del mes de julio, asciende a más de 400 millones de pesos.

“No voy a dejar que mis compañeros les pase algo, y si les pasa, la culpa la tendrá el gobierno por permitir que ellos estén en estas condiciones”.

Falta de pago a interinos

Gutiérrez Santoyo, aunado a esto, comentó que sigue vigente el problema con pago a maestros interinos, por lo que también se está buscando una solución a ese problema.

“Con esto ya tenemos meses, y es preocupante porque si no tienen para pagarles a los jubilados, a los interinos menos, por eso pido a las autoridades que se responsabilicen, porque todos merecen su salario en tiempo y forma”, comentó.

Tanto burócratas como maestros, estarán a las afueras del edificio hasta las 3 de la tarde que es cuando cierran las oficinas de Issstecali.