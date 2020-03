Continúa preparación

Con miras a Nacionales Conade 2020, los talentos de hockey continúan con su preparación en la Ciudad Deportiva, bajo el mando de la entrenadora Andrea Burciaga.

Recientemente, Baja California tuvo un fogueo importante en la Copa Flicks en Salamanca, Guanajuato, precisamente la sede de la primera versión de Nacionales Conade, entre el 15 y 30 de mayo próximo.

En esa Copa Flicks, los bajacaliforniaos tuvieron la oportunidad de jugar ante representativos que contaban en sus filas con gente de la categoría Mayor y quien ha sido seleccionados nacionales, comentó Andre Burciaga, la entrenadora de Baja California.

La estratega destacó que ese roce que tuvieron en Salamanca, donde el equipo varonil en categoría Abierta fue medalla de bronce con jugadores juveniles, le servirá a sus jugadores, en ambas ramas, para la competencia que tienen en puerta, Nacionales Conade 2020, en las categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 21.

A la justa nacional, indicó Andrea, el Estado 29 pule loa representativos en varonil y femenil en las categorías Sub 15 y Sub 18, además, contemplan tener participación en Sub 21.