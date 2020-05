Continúa el legado de Selena

Hablar del legado que ha dejado Selena en el mundo del entretenimiento, es hablar de lo importante que fue la película de la fallecida cantante y cómo sigue influyendo para que cada vez más personas conozcan su vida.

Con el lanzamiento de la cinta en Blu-Ray como parte de la Colección de Archivos de Warner que conforman clásicos de la historia de Hollywood, la película dirigida por Gregory Nava, se ha convertido en el primer filme latino en aparecer en esta colección.

En entrevista exclusiva para este grupo editorial, el director de la cinta compartió la relevancia del filme en esta época donde los fans de la Reina del Texmex siguen acumulándose.

“Es un honor que Selena ya sea un clásico oficial del cine, y yo creo que lo que es más increíble de la película, es que es más popular hoy que cuando la hicimos hace 22 años.

“Hay una magia en la película y eso viene del espíritu y la luz de Selena, y yo creo que la luz de ella estuvo con nosotros cuando hicimos la película, su luz nos inspiró y fue un honor llevarla al mundo”, compartió el reconocido cineasta.

Quien explicó que una de las razones por las que se decidió en hacer la cinta, fue para respaldar el legado de la fallecida cantante, así como representar a la comunidad latina y ponerlos en pantalla, lo cual recordó con una anécdota que fue crucial para tomar su decisión.

“Yo estaba caminando por mi barrio y me encontré a dos muchachas que tenían playeras de Selena y yo les pregunté: ¿por qué aman a Selena?, y me dijeron: porque ella se parece a nosotros.

“En ese momento me tocaron mi corazón y decidí hacer la película para ellas, porque ellas no salen en la pantalla, en la televisión y necesitaban su princesa y esa princesa era Selena”, añadió.

Gregory expresó que el recuerdo más preciado que tiene de la filmación fue la grabación de la escena del concierto en el Houston Astrodome donde más de 35 mil personas acudieron y participaron de forma gratuita, lo que conmovió al cineasta.

“Como nosotros no teníamos dinero para pagar a ningún extra, no sabíamos si la gente iba a venir o no iba venir, o que iba a pasar... cuando Jennifer llegó al escenario vestida como Selena y bailando exactamente como Selena... el público se volvió loco, estaba llorando, estaba gritando.

“Fue el momento más hermoso que te puedas imaginar, la familia Quintanilla estaba ahí todos ellos estaban llorando y todo mundo dijo que no era Jennifer en el escenario era Selena”, concluyó el director.

El lanzamiento en Blu-Ray de la cinta estará disponible a partir de este lunes 19 de mayo de venta en Amazon y tiendas departamentales, con adiciones especiales que harán de este filme todavía más icónico.

EXTRAS:

- Documental “Selena, Queen of Tejano”.

- Making of Selena: 10 años después.

- Escenas detrás de cámara.

- Tráiler para Cines.