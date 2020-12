Contagio de Covid es un duro golpe para finanzas familiares

Llegar a una fase grave de Covid en este punto de la pandemia, puede ser catastrófico para las finanzas de una familia; con los hospitales públicos con lista de espera, los servicios privados pueden absorber lo poco que queda de ahorros en plena crisis económica.

Jorge Figueroa, se encontraba comprando una válvula del tanque de oxígeno medicinal, para proveer a su padre que se encuentra grave de Covid; en solo cinco días, menciona haber gastado 30 mil pesos, pedir dinero prestado comienza a ser una opción.

Vine a hacer un cambio de válvula, yo la compré, 3 mil 200 pesos la pura válvula, más los tanques, los tanques los rentan, valen como 6 mil, y lo tienes que devolver, es bastante costoso”, declaró.

Su padre tiene seguridad social, pero los hospitales le advirtieron que hay una lista de espera, por eso comenzaron a tratarlo a través de consultorios privados, que le indicaron oxígeno domiciliario.

“El tanque hay que rellenarlo diario dos veces al día, está muy malo, son 600 pesos por cada vez que vengo, es mi papá, tiene seguridad social, pero no lo he llevado porque está lleno, por ahora hay lista de espera, pero pues se tiene que atender, estamos haciendo todo lo posible por sacarlo adelante”, compartió.

Si su padre no recibe el oxígeno medicinal, la oxigenación de su sangre se baja al 70%, en un tono de tristeza comentó que si no se lo proporciona, posiblemente no lograría sobrevivir.

“Es demasiado dinero, fuimos con dos doctores, con ellos fueron como 10 mil, yo gasté en puro oxígeno, tanque y válvulas como 12 mil, llevamos como unos 30 mil pesos con las recargas, en solo cinco días”, describió.

“Catastrófico, con lo que estamos ahorita, pues hasta pidiendo prestado, qué más podemos hacer, si están llenos los hospitales, qué podemos hacer”, cuestionó el señor Jorge Figueroa.

Mario Gutiérrez, se encontraba en la fila para comprar oxígeno, compartió que su familia necesitaba del insumo para mejorar la salud de su madre, quien es una mujer de la tercera edad, afiliada al IMSS.

“Vine por oxígeno médico para mi madre, es de la tercera edad, tiene IMSS, ayer la llevaron a consulta, y para no deprimirse le recetaron el oxígeno en casa”, explicó Gutiérrez.

“Es la primera vez que lo lleno, anoche nos pusimos a investigar, y gracias a Dios un tío tenía el tanque, no estábamos preparados porque desde hace una semana había evolucionado muy bien, pero este día se le complicó la respiración”, compartió.

“Por ahora cree que sí saldrá ‘cariñoso’, no ha sabido cuánto ha costado, como a mí no me ha pegado el Covid, no me he podido acercar mucho a ella”, abundó el señor Gutiérrez, mientras trasladaba su tanque de oxígeno.