Constellation analiza intercambio de agua con Tijuana

Entre las opciones que contempla la empresa Constellation Brands, se encuentra el realizar un intercambio con Tijuana, del agua que llega a través del acueducto, a cambio de agua la macro-cervecera les pague el agua de la desaladora, comentaron autoridades.

El titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST), declaró que ésta es solo una de las opciones que se han escuchado, no obstante, dice tener entendido que la empresa ya no tiene interés de quedarse en Mexicali.

“Se ha propuesto la posibilidad de hacer un ‘swap’, que el agua que compra Tijuana se la entregue a Constellation, y que Constellation, en el proyecto de la desaladora, le pague el agua desalada a Tijuana”, comentó Mario Escobedo Carignan.

El secretario aseguró que bajo esta opción no se afectaría la zona del Valle porque esa agua de todos modos se está yendo a la Zona Costa, hasta el momento solo es una propuesta que se ha manejado.

“Han mostrado interés en hacer varias cosas como irse al sureste, irse a la zona costa de Baja California, hacer un swap de agua”, mencionó el secretario.

“En términos generales, pienso, y evidentemente estoy metido en medio de esto, no hay adelantos, yo entiendo que hay desinterés de continuar en el Estado”, precisó Escobedo Carignan.

“No siguen adelantándose en el proyecto, al contrario, el proyecto lo han estado desarmando, la decisión se tomó con base a una consulta y se está respetando”, mencionó.

“Había una queja de que se estaba continuando el proyecto, que hasta donde yo sé no era cierto, intervino la autoridad municipal, y constató que se está desarticulando lo que fue el proyecto”, declaró.

El secretario Escobedo mencionó que la cancelación del proyecto, no ha implicado alguna demanda en contra del Gobierno Estatal o Federal, como indemnización o por incumplimiento.

“Al día de hoy no tenemos ninguna demanda, esperemos no tenerla, al día de hoy no, no tengo el dato, de que haya demanda con la federación”, comentó servidor público del Estado.

Desconoció cuánto tiempo debe tardar Constellation Brands en desmantelar la planta cervecera, ya que depende de qué vayan a hacer con la infraestructura, si la venden, rentan, o reubican.