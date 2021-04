Conoce Fast Food Solutions, un emprendimiento con sentido social surgido en la pandemia

Mexicali, B.C.- En medio de la pandemia que de una u otra manera ha afectado a prácticamente todas las personas, Sergio Ángeles Castro vio una oportunidad de negocio que crece a un ritmo constante, y que al mismo tiempo ayuda a resolver los nuevos retos de los negocios restauranteros.

Originario de Los Mochis, Sinaloa, el joven cursa el último semestre de Ingeniería Industrial en CETYS Universidad Campus Mexicali. Nacido en 1998, Sergio es un auténtico nativo digital y pertenece a la generación centennial, esa que ha crecido con internet veloz, y desde 2020 representa a 3 de cada 10 personas en el mundo. Es la generación que no siente ningún apego a las marcas comerciales, pero entiende mejor la propuesta de valor de la autenticidad, más que el maquillaje y las apariencias; la que consulta recomendaciones en las redes sociales.

Aprovechando sus características y contexto, y sabiendo que las actuales propuestas de innovación se materializan en el escenario virtual, tal y como lo han demostrado gigantes de los negocios digitales como Amazon, Uber y AirBnB, para quienes los edificios y los altos costos de infraestructura son irrelevantes, el estudiante visualizó una oportunidad para su emprendimiento, creando Fast Food Solutions (FF Solutions).

“Inicié inspirado en un familiar que tenía un negocio de roles de canela tipo americanos y quería incorporarse a las plataformas de reparto. Me pidió apoyo, entonces indagando en las plataformas existentes me di cuenta que para tener presencia en ellas piden una cuota elevada o comisiones sobre las ventas, y negocios pequeños como el de mi familiar o como los de muchos cachanillas no pueden sostener esos gastos; además son empresas extranjeras cuyo flujo de dinero no se queda aquí, y su finalidad no es ayudar a los negocios, sino simplemente sumarlos. Esa es la diferencia de FF Solutions, yo descubrí que puedo apoyarlos por este medio”, compartió el emprendedor.

FF Solutions se conforma por una serie de herramientas digitales que pueden implementarse desde un smartphone, una tablet, laptop o cualquier dispositivo móvil, conectando a clientes y negocios de comida sin cargos ni comisiones por ventas, lo cual le otorga sentido social a este emprendimiento que da apertura a nuevos espacios de comercio como las páginas web y aplicaciones móviles, con las cuales los restauranteros pueden disponer de funcionalidades como:

Recibir pedidos online desde Facebook, WhatsApp y todos los medios digitales

Aceptar o rechazar pedidos en tiempo real

Personalizar el menú y costos de entregas

Una aplicación propia del restaurante para IOS y Android

Una página web para el restaurante

Basada en el concepto de dark kitchen, el cual aunque no es nuevo ha encontrado mayor sentido en la emergencia sanitaria, la propuesta de valor en forma de servicio de Fast Food Solutions es atender uno de los sectores más afectados por la pandemia: los pequeños negocios de comida, proporcionándoles un medio de contacto con sus clientes a través de internet, sin la necesidad de contar con un espacio abierto al público que deba sujetarse a los cambios del semáforo epidemiológico, y al mismo tiempo, atendiendo las necesidades del consumidor que no quiere arriesgar su salud en un espacio público, pero que sí quiere elegir su alimento favorito en la seguridad y comodidad de su casa.

“Lo más atractivo para ellos es que esta nueva opción no tiene ataduras, no se cobra con base en las ventas sino a través una pequeña cuota; pero si el negocio es muy pequeño tiene el beneficio de un mes de prueba, así los negocios no se perjudican. Además, en caso de tener dificultades para cubrirla, cuentan con una gran flexibilidad”, destacó.

Con su iniciativa de apoyar a propietarios de negocios locales para que superen las dificultades derivadas de las restricciones necesarias para cuidar la salud de todos, Sergio demuestra que aún en condiciones adversas es posible poner en marcha nuevos proyectos, y principalmente, ayudar a los demás.

“El obstáculo más grande es el miedo a fracasar, a que no funcione; es la incertidumbre, pero si tienen una idea en mente no tengan miedo, más allá de un posible fracaso no pasa y si eso sucede se aprenden nuevas lecciones. Háganlo, en el rubro que sea”, concluyó el futuro ingeniero.