Congreso las aumenta a 26 el número de comisiones

MEXICALI, Baja California.- El presidente de la Mesa Directiva había señalado que las comisiones del Congreso del Estado, podrían disminuirse hasta 17, sin embargo, el dictamen aprobado por la Legislatura, precisa que de 25 que tenía la administración pasada, el número ascendió a 26.

Debido a que solo son 25 diputados, el legislador morenista, Víctor Manuel Morán Hernández, presidirá dos comisiones, la de Justicia; y la de Seguridad Pública y Protección Civil.

Cabe precisar que cada comisión tiene la facultad de acceder a recurso, con el fin de sustentar la actividad legislativa que les compete, por ello se buscaba compactarlas, con el fin de generar ahorros, según la misma postura de diputados de Morena.

El diputado Morán, explicó que buscarán fusionar las dos comisiones que preside, no obstante, aseguró que esta situación, no implica que recibirá un doble presupuesto y que no representa una carga financiera para el Poderl Legislativo.

“El presupuesto va a ser el mismo, de hecho no sabemos si se va a mantener o va a bajar, simplemente se acordó con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), porque cada diputado debe de tener su Comisión”, explicó.

Comisiones