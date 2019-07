Congreso dejará rezagadas hasta 41% de iniciativas

BAJA CALIFORNIA, México.- En los tres años de trabajo de la 22 Legislatura de Baja California, los 31 diputados de las diferentes fracciones parlamentarias presentaron un total de 350 iniciativas, no obstante solo se votaron en el pleno 208 de ellas, en su mayoría reformas diversas.

De acuerdo a los datos del propio Congreso Local, el 41% de las iniciativas presentadas por los diputados que hoy culminan sus labores, nunca fueron dictaminadas ni votadas. El total de dictámenes presentados fue de 637, de los cuales sólo el 30% fue promovida o enviada directamente por uno o varios diputados, es decir, 208 documentos legislativos.

De los 637 documentos, Gobierno del Estado emitió 69 dictámenes, hubo cinco promovidos por partidos políticos, además de los enviados por Ayuntamientos, la Auditaría Superior del Estado, Congresos de otros Estados y de la Unión, ciudadanos, así como 182 cuentas públicas de diversas dependencias. Según la base de información del Congreso del Estado, de los 637 documentos, solo tres dictámenes promovidos por los diputados Luis Moreno Hernández, Blanca Patricia Río López y Claudia Agatón Muñiz no fueron aprobados en la legislatura.

Un total de 31 dictámenes fueron enviados y votados por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, entre ellas la Ley de agua (la cual fue abrogada posteriormente), y la Ley de Responsabilidades, y temas como las Asociaciones Públicas Privadas (APPs). Diferentes entes del Gobierno del Estado emitieron 69 dictámenes, hubo cinco promovidos por partidos políticos, además de los enviados por Ayuntamientos, la Auditaría Superior del Estado, Congresos de otros Estados y de la Unión, ciudadanos, así como182 cuentas públicas de diversas dependencias.

RENDIMIENTO LEGISLATIVO

Los datos proporcionados por el mismo Congreso precisan que hay diputados que presentaron más dictámenes de las iniciativas que redactaron, no obstante, hay diputados que en toda la administración apenas presentaron una iniciativa y no hubo aprobación de ninguna.

La diputada que presentó más iniciativas y que logró que se aprobara un mayor número fue Claudia Josefina Agatón Muñiz del Partido del Trabajo (PT) con 27 iniciativas y 17 dictámenes, su rendimiento fue del 63%, ya que 10 proyectos quedaron pendientes.

Dos de los 17 dictámenes de Agatón, uno no fue aprobado, su legislación fue referente a la pesca, acuacultura, la salud, cambio climático, empleo, discapacidad, código penal, protección al ambiente y animales, cabe precisar que Agatón fue reelecta para la XXIII Legislatura. La diputada Victoria Bentley Duarte presentó cuatro iniciativas, no obstante, 13 documentos llegaron a dictámenes aprobados.

Entre los temas que legisló, estuvieron reformas en la integración de los adultos mayores, educación, el código penal, la ley federal del trabajo, y creación de la Ley de víctimas para Baja California.

El legislador Bernardo Padilla Muñoz presentó cuatro iniciativas, no obstante, 13 dictámenes aprobados, su trabajo como diputado asciende al mismo desempeño que el de Bentley. Sin embargo no presentó la creación de ninguna ley, solo reformas a artículos de leyes como el Código Civil, Código Penal, a la Ley de la Atención y Prevención de la Violencia Familiar, la ley del régimen municipal, y la constitución.

El diputado priísta, Alejandro Arregui Ibarra, reportó cuatro iniciativas y le aprobaron 13 proyectos dictaminados durante la administración. Entre el trabajo de Arregui hubo reformas al Código Penal, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a la Ley Orgánica de la PGJE, a la Ley de Salud Pública, destaca la creación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia y la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas.

El diputado panista Raúl Castañeda Pomposo, promovió 14 iniciativas y logró 13 dictámenes, el 93% de sus proyectos fueron votados y todos fueron aprobados, con lo que se creó la ley de Fomento a la Proveeduría del Estado, el resto fueron reformas en torno a la educación y el régimen municipal.

Alfa Peñaloza Valdez, diputada del PAN, propuso siete iniciativas, y once fueron dictaminadas y aprobadas, cada proyecto trató de reformas referentes a la educación, al código penal, asistencia social, Poder Legislativo, adultos mayores, y la defensa de los derecho de los niños, niñas y adolescentes, no creó alguna ley.

El diputado Antonio Corona Bolaños del PRI, presentó once iniciativas, y once dictámenes fueron botados, entre ellos la aprobación de la Ley que regula los financiamientos y obligaciones para la disciplina financiera del Estado de Baja California. El resto de la reformas promovidas por Corona Bolaños fueron aprobadas, abordando temas como desarrollo urbano, medio ambiente, desarrollo social, el código penal y seguridad.

Luis Moreno Hernández, diputado de Transformemos, presentó 18 iniciativas, sólo el 61% fueron votadas, siete quedaron congeladas, entre los proyectos se aprobó la creación de la ley que refuerza el uso de la fuerza pública y de los onces dictámenes uno no fue aprobado por el Pleno. La diputada priísta, Blanca Patricia Ríos López, presentó 20 iniciativas, pero sólo once dictámenes, es decir el 55% de su trabajo llegó a ser votado, un proyecto fue rechazado por el Congreso, su totalidad fueron reformas y no creó alguna ley.

La única diputada del PRD, Rocío López Gorosave, presentó 34 iniciativas, once proyectos llegaron a dictamen, la mayoría se trataron de reformas y exhortos en torno a la gestión integral de residuos, bases de operación de casas de empeño, educación y prevención de violencia familiar.

El diputado del PRI, Edgar Benjamín Gómez Macías, presentó siete iniciativas y nueve proyectos fueron dictaminados, de los cuales una reforma fue desechada por el Congreso, algunos tópicos reformados fue el desarrollo forestal, donación altruista de sangre, transparencia, migración, entre otros.

El diputado del PAN, Carlos Torres Torres, presentó nueve iniciativas, y el Pleno votó nueve dictámenes, entre ellos la creación de la ley que establece las bases de operación de la justicia terapéutica. Sergio Tolento Hernández, diputado panista y ex secretario de Salud, presentó nueve iniciativas, ocho fueron dictaminadas y aprobadas, no creó alguna ley, las reformas emitidas fueron sobre temas como el código penal, desarrollo agropecuario y económico, medio ambiente, etcétera.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Job Montoya Gaxiola, presentó 28 iniciativas, pero pocas llegaron a dictaminarse, ya que solo 29% fueron votadas, entre su trabajo legislativo se abrogaron dos leyes, una de Protección Civil y la segunda fue la Ley de Ejecución de penas y medidas judiciales, el resto fueron reformas. Mónica Hernández Álvarez presentó 19 iniciativas, solo siete fueron dictaminadas y aprobadas, entre ellas la creación de la Ley de estímulo fiscal a la creación y expresión artística.

El diputado del Partido de Baja California (PBC), Jorge Eugenio Núñez Lozano, presentó 22 iniciativas, y logró que se dictaminaran y aprobaran siete proyectos de reforma de temas sobre medio ambiente; venta, almacenaje y consumo de bebidas alcohólicas y protección a los animales domésticos.

Eva María Vázquez Hernández, diputada del PAN, presentó 14 iniciativas, seis fueron dictaminadas y votadas a favor, entre ellas la creación de la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, Vázquez volverá a ser diputada en el siguiente Congreso, luego de ser la mejor perdedora de los candidatos del PAN. José Félix Arango Pérez, diputado del PAN, presentó 12 iniciativas, seis llegaron a un dictamen y fueron aprobadas en pleno, la mayoría fueron reformas en torno a los delitos contra el patrimonio, venta, almacenaje y consumo de bebidas alcohólicas y el Poder Legislativo.

El diputado suplente de Morena, Víctor Manuel Morán Hernández, ingresó como suplente, presentó trece iniciativas, logró que se dictaminaran cinco proyectos, entre ellos reformas referentes a los procedimientos civiles y el código civil. María Trinidad Vaca Chacón, diputada panista, presentó diez iniciativas, sólo cuatro dictámenes que fueron aprobados por los diputados, la mayoría reformas sobre temas como el acceso de las mujeres a una vida sin violencia, la familia y procedimientos civiles.

El legislador panista, Marco Antonio Osuna Millán, presentó once iniciativas, cuatro llegaron a dictamen, entre ellas se aprobó la creación de una Ley de Salud Mental, el resto fueron reformas en torno a la seguridad y la salud.

El diputado panista, Andrés de la Rosa Anaya, presentó dos iniciativas y le fueron dictaminados tres proyectos, entre ellos una reforma a la constitución y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como una adición al Código Penal. Juan Carpio Ascensio, diputado suplente por el PAN, presentó seis iniciativas y tres dictámenes aprobados, que consistieron en reformas sobre el deporte, asistencia social y seguridad.

El diputado de Morena, Catalino Zavala Márquez, presentó 21 iniciativas, pero sólo tres reformas fueron votadas y aprobadas en el Pleno, 18 se quedaron congeladas, es decir, sólo el 14% se dictaminó. Sólo se aprobaron dos dictámenes propuestos por la diputada panista Irais María Vázquez Aguiar en toda la administración, uno de ellos se trató de la creación de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

El diputado suplente de Transformemos, José Antonio Casas del Real, presentó tres iniciativas, ninguna llegó a votarse. Héctor Ireneo Mares Cossío, diputado de Morena, sólo presentó dos iniciativas en los tres años de la XXII Legislatura, ninguna llegó a dictaminarse, ni a votarse. Teresa Patricia Valeriano Pérez, diputada suplente del Partido del Trabajo presentó una iniciativa, la cual no fue votada. Ignacio García Dworak, es el diputado con menos trabajo legislativo y que estuvo toda la administración, ya que sólo presentó una iniciativa, la cual ni siquiera llegó a ser votada por el Pleno.

Gregorio Osnaya López suplente, diputado suplente del PAN, presentó una iniciativa, al igual que Félix Rene Moctezuma Estrada, diputado suplente del mismo partido, ninguna se votó por el Congreso. Los diputados suplentes que no presentaron nada fueron: Yessica Elizalde Villalobos; Lourdes Bueno González; Nibardo Flores Heredia; José Bribiesca Alcolea; Alma Elisa Saldaña Rivera; Marcia Barrientos Lizárraga; Silvia Álvarez Hernández y Carmen Leticia Ávalos Valenzuela.

ES BUENO SABER...

EN DATOS

•Del total de dictámenes, 425 fueron acuerdos, 30 comunicados, 4 convocatorias, 21 declaratorias, ocho informes, 17 iniciativas, una iniciativa con proyecto de decreto, 13 iniciativas de decreto, 23 iniciativas de ley, 301 iniciativas de reforma, una iniciativa para abrogar, un mensaje, 97 posicionamientos y tres posturas.