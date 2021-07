Confirman Fiestas del Sol 2021

Cachanillas y visitantes tendrán que presentar obligatoriamente su certificado de vacunación o una prueba negativa de Covid-19 de menos de 24 horas para poder entrar a la edición 2021 de las Fiestas del Sol, confirmaron autoridades municipales y estatales.

Luego de que la edición 2020 fuera cancelada por la pandemia Covid-19, el director del patronato Fiestas del Sol Carlos Alejandro Ríos Abarca aseguró que se implementarán protocolos para que el evento se lleve a cabo de forma segura para sus asistentes.

El aforo permitido para esta edición de las Fiestas del Sol, del 8 al 26 de septiembre, será de alrededor de 15 mil personas, aunque este número podría cambiar dependiendo del comportamiento del semáforo epidemiológico en Mexicali.

“Si están en su proceso de vacunación se les va a permitir, si ya tuvieron la oportunidad de tener su segunda dosis y no asistieron no, tendrán que comprobar con un examen de laboratorio, que conste que está negativo, no mayor a 24 horas” señaló.

Además de la implementación de filtros sanitarios en todos los accesos y cubrebocas obligatorio, este año además se designarán zonas donde estará prohibido ingerir alimentos y bebidas, y no se permitirá comer mientras se desplazan por los pasillos.

También se contará con una “brigada anti-Covid” que estará al pendiente de revisar que las medidas sean cumplidas, y todas las noches se hará una jornada de limpieza al recinto.

El Palenque del FEX funcionará al 70% de su capacidad y para entrar a sus instalaciones se pedirá obligatoriamente el certificado de vacunación, aunque estas disposiciones siguen siendo estudiadas por las autoridades.

Eventos masivos

Por su parte el secretario de Salud de Baja California Alonso Óscar Pérez Rico, señaló que aunque Mexicali mantiene actualmente una tendencia de contagios mayor a la de Tijuana, se prevé que próximamente pase a semáforo verde.

“La clave para que esto funcione en septiembre para Mexicali, para Tijuana, Ensenada y Rosarito, es que todos como bajacalifornianos nos apeguemos a los protocolos de salud” enfatizó “el escenario es todos cuidarnos”

Sin embargo, el secretario admitió que todos los protocolos están sujetos a posibles cambios, por lo que es importante estar al pendiente de los resultados que tengan los eventos masivos que ya se están llevando a cabo en otros municipios.

“Si en 10 a 14 días en Tijuana hay un rebrote, un aumento de incidencia importante, vamos a echar para atrás los eventos masivos, porque esa es una evidencia fidedigna de lo que no debemos de hacer” admitió “no vamos a comprometer el retorno escolar seguro, programado y bien implementado, por tener eventos”

Para recordar:

La edición 2021 de las Fiestas del Sol se llevará a cabo del 8 al 26 de septiembre

Protocolos: