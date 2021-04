Confirma el Tjebc rechazo a registro de independiente

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California rechazó el proyecto de registro de Armando Salinas Bravo, candidato independiente a la alcaldía del municipio de Mexicali para este actual proceso electoral.

Al resolver el expediente RA-84/2021, interpuesto por el mismo Armando Salinas Bravo, se consideró declinar dicho plan, de acuerdo a la propuesta de la magistrada Elva Regina Jiménez.

El proyecto, según lo dictado por Germán Cano Baltazar, secretario general del TJEBC, era un acto ya impugnado por el propio Instituto Estatal Electoral de Baja California, por lo que confirmaron su decisión.

Explicó que esto se debió a que los agravios enunciados por el referente, resultaban inoperantes, tal y como fue el no conseguir la mayoría de votos ciudadanos para su registro.

“Lo anterior se basa en una afirmación general y resultan ambiguos, ya que no combaten las consideraciones por las que la autoridad responsable no guarda relación con el acuerdo impugnado”. “Asimismo en los agravios primero, tercero y cuarto se hace efectivo la cosa juzgada, la cual ya había pasado por este tribunal en los expedientes RA-29, RA-41 ambos del 2021”. “Sumado a que carece de fundamento el hecho de que no alcanzó la mayoría del apoyo ciudadano, por lo que con esto se propone aprobar el acto impugnado”, señaló.

Dicho proyecto fue aprobado por unanimidad por los tres integrantes del tribunal electoral local.